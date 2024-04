Panico questa mattina a Londra, dove un uomo armato di katana ha aggredito e ferito diverse persone nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est della capitale inglese. La stazione è stata chiusa e sul posto sono arrivate numerose ambulanze e auto della polizia. Sui social sono circolate le immagini dell’assaltatore, con indosso una felpa gialla e armato, che è stato successivamente arrestato. Secondo quanto ha fatto Scotland Yard, stando alle prime ricostruzioni non si tratta di terrorismo.

'Man' with a machete/sword seen attacking 4 people in London including 2 cops..



What's happening in Sadiq Khan's London? pic.twitter.com/ZwurQrNiVu