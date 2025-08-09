Accordo Armenia-Azerbaigian, Kazakistan: “Risultato storico anche grazie a noi”

Il Kazakistan celebra l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian firmato nella notte a Washington alla presenza di Donald Trump, sottolineando il contributo dato in questi mesi ai colloqui tra le parti. Citato dall'agenzia di stampa Kazinform, il portavoce Ruslan Zheldibay ha dichiarato che Kassym-Jomart Tokayev considera l'accordo di pace firmato a Washington tra Azerbaigian e Armenia un risultato storico significativo.

Secondo il capo dello Stato, la firma di questo accordo tra Baku ed Erevan è stata possibile grazie alla mediazione energica ed efficace del presidente americano, che è riuscito a convincere i leader di Azerbaigian e Armenia a dimostrare la loro volontà politica e lungimiranza strategica.

Tokayev sottolinea che anche il Kazakistan ha contribuito al raggiungimento di questi importanti accordi tra Azerbaigian e Armenia, offrendo Almaty come sede per i negoziati a livello ministeriale sui punti chiave del trattato di pace.