I cinque uomini, arrestati in seguito all'incidente avvenuto a Fairford, in Inghilterra, nei pressi di una base della Raf, utilizzata dalle forze statunitensi, sono tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni. Lo ha reso noto la polizia antiterrorismo britannica, precisando che la custodia dei cinque è stata prorogata fino alla fine della giornata.

Gli uomini sono stati arrestati con l'accusa di reati, previsti dalla legge sugli esplosivi e di preparazione di un atto terroristico, in violazione dell'articolo 5 del Terrorism Act. Gli investigatori hanno condotto una serie di attività che hanno fatto emergere "numerose nuove piste investigative", ha riferito la polizia antiterrorismo.

La base aerea di Fairford ospita un gran numero di personale e operazioni dell'Us Air Force. Le misure di sicurezza nella base aerea sono state significativamente rafforzate negli ultimi giorni. L'esercito statunitense ha affermato di "collaborare a stretto contatto" con i suoi omologhi britannici. "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri omologhi britannici per monitorare questa situazione, minimizzare gli impatti e garantire la sicurezza del personale statunitense, delle loro famiglie e della comunità locale", ha affermato un portavoce.

Il possibile collegamento con l'Iran

La base militare britannica era stata usata dagli Stati Uniti nel Gloucestershire per le loro operazioni in Iran. L'allarme è scattato alle 00.45 ora di Londra (l'1.45 in Italia) quando sono stati segnalati tre furgoni sospetti in avvicinamento alla base. La capo della polizia ad interim del Gloucestershire, Maggie Blyth, ha spiegato questa sera che un’unità specializzata nella neutralizzazione degli esplosivi continua a esaminare i tre veicoli nei pressi di Whelford. La stessa Blyth ha spiegato che la polizia antiterrorismo è ora alla guida delle indagini e deciderà se il caso debba essere dichiarato un incidente terroristico. Al momento non è stata presa alcuna decisione in questo senso ma si sta indagando per stabilire se il presunto complotto sia da collegare all’Iran o meno. Gli investigatori stanno esaminando anche il possibile coinvolgimento anche di altri Stati ostili o di altri potenziali sospettati.

Tornando alla cronologia della giornata, secondo la 'Bbc', una residente locale avrebbe avvisato la polizia, osservando attività sospette intorno alla base militare nelle prime ore della mattina. La stessa residente dice di aver visto i tre furgoni parcheggiati e un gruppo di uomini con maschere.