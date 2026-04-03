Si chiama Pet Tv. Streaming tv, 24 ore su 24, per cani e gatti. Pensata, in Cina, dal colosso Tencent per 'riempire' le giornate degli amici a quattro zampe quando i padroni sono lontani da casa. E per tenerli incollati davanti allo schermo, arrivano immagini di cani a spasso nel quartiere, della natura, tutto 'pet friendly'. "Una piattaforma di felicità 24 ore su 24 pensata per i vostri amici a quattro zampe", è la descrizione in un post su We Chat di Tencent Video. E la garanzia: tutto studiato per i migliori amici dell'uomo, dai colori all'audio, un dettaglio per ogni razza.

"Sono tutti contenuti per i cani, quando arriverà il programma per i gatti?", chiedeva un utente sulla pagina della PetTv, presentata ufficialmente lo scorso fine settimana. E' disponibile per gli abbonati di Tencent Video, secondo cui dalle ricerche di mercato emerge che il 66% dei proprietari di cani lascia la tv accesa quando non è a casa per 'far compagnia' ai cuccioli. E Pet Tv sfrutterà anche contenuti di DogTv, primo canale al mondo per i pet, lanciato negli Usa.