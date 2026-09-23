Azerbaigian, sempre più stretto il legame con l'Uzbekistan di Usmanov e l'Asia centrale che interessa l'Europa

Lo scambio fra l'esclusione dalle sanzioni Ue di Alisher Usmanov, tycoon considerato vicino a Vladimir Putin ma anche al presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, e la scarcerazione di un gruppo di francesi dalle carceri azere indica il crescente legame fra Tashkent e Baku

Lo scambio fra l'esclusione dalle sanzioni dell'Unione europea di Alisher Usmanov, tycoon considerato vicino a Vladimir Putin ma anche al Presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, e la scarcerazione di un gruppo di francesi dalle carceri azere, fra cui spicca il nome di Martin Ryan, uomo d'affari condannato a dieci anni di carcere per spionaggio, indica il crescente legame fra Tashkent e Baku, nel quadro di una nuova alleanza in Asia centrale estesa all'Azerbaigian, ponte verso il Caucaso meridionale e quindi l'Europa.

"Cosa c'entra l'Azerbaigian con Usmanov? Ci saranno certamente giri d'affari, investimenti e altri punti di intersezione. Ma non è molto chiaro perché Usmanov sia così importante per Ilham Aliyev da spiegare le ragioni per cui l'Azerbaigian ha trattato con Parigi in suo favore", ha sottolineato la politologa Galiya Ibragimova, giornalista uzbeka freelance e analista in una intervista a Ekho.

Certo è invece che Azerbaigian e Uzbekistan, il Paese in cui Usmanov è nato e dove è tornato a stabilirsi dopo essere stati sanzionato, consolidando il rapporto già forte con Mirziyoyev - un rapporto che era stato sancito dal matrimonio fra il nipote del tycoon Babur, deceduto in un incidente d'auto nel 2013, e la nipote di Mirziyoyev Diora - considerato 'il più potente oligarca uzbeko', hanno in comune sempre di più. A breve, fra l'altro sono in programma esercitazioni militari congiunte "Potere dell'unità" in Azerbaigian insieme anche alla Turchia.

I presidenti si scambiano visite su base regolare e parlano pubblicamente delle relazioni fra i loro Paesi come quasi fraterne. Lo scorso agosto Aliyev a Tashkent ha firmato con Mirziyoyev un Trattato di amicizia eterna. L'interscambio e gli investimenti fra i due Paesi sono in rapida crescita.

L'Azerbaigian partecipa alle riunioni consultive dei Presidenti dei Paesi dell'Asia centrale, un formato, il C5 diventato C6 lo scorso novembre, che sta assumendo la forma di una comunità regionale e che, con l'estensione al Caucaso meridionale, apre la strada del blocco all'Europa. E alla possibilità che lo scambio deplorato da personalità ucraine ed europee come una scossa negativa al regime sanzionatorio contro la Russia possa significare anche altro.