La Metropolitan Police ha aperto un'inchiesta su quello che considera il furto di un'opera dell'artista britannico Banksy, un cartello stradale di 'Stop' sul quale sono disegnati tre droni militari, 'rimosso' ieri ad un incrocio stradale a sud di Londra, non appena il celebre esponente della street art ne ha rivendicato la paternità. Un furto alla luce del giorno, con tanto di cesoie, e sotto lo sguardo di passanti e testimoni che hanno immortalato la scena con i loro cellulari.

L'opera - secondo un gallerista sentito dalla Bbc - potrebbe valere anche 500mila sterline, oltre 575mila euro. "Non è un semplice cartello, è un'opera d'arte esposta in quel punto per la comunità. E' arte di strada ed è realizzata per la gente", ha commentato Jasmine Ali, consigliere locale, che si è detta certa del fatto che l'opera venga recuperata e rimessa al suo posto. Nel frattempo un nuovo cartello è stato issato al posto del vecchio, ha assicurato la polizia. Prima di chiedere la collaborazione del pubblico: "Sappiamo del video circolato in rete in cui si vede portare via il cartello. Chiunque sia in possesso di informazioni sull'incidente o sul luogo in cui si trovi l'opera rubata si rivolga alla polizia".