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Che fine ha fatto il tesoro trovato in Belgio durante uno scavo: "C'erano monete e lingotti d'oro da 9 milioni di euro

Il prezioso bottino era nascosto nelle fondamenta di un'antica birreria, chiusa da anni

Il tesoro ritrovato - Foto dalla polizia di Dendermonde
Il tesoro ritrovato - Foto dalla polizia di Dendermonde
17 agosto 2026 | 16.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Colpo di fortuna straordinario per otto operai edili in Belgio. Mentre stavano lavorando hanno trovato monete e lingotti d'oro per un valore di 9 milioni di euro. Il ritrovamento è avvenuto martedì scorso sotto un edificio in ristrutturazione a Dendermonde, circa 30 chilometri a nord‑ovest di Bruxelles. Gli operai stavano lavorando alle fondamenta quando hanno scoperto il tesoro nascosto. Circa 40 lingotti d'oro e 4mila monete, secondo quanto riferito alla Cnn da Patrick Feys, capo del distretto di polizia di Dendermonde. Il prezioso bottino era nascosto nelle fondamenta di un'antica birreria, rimasta inutilizzata per anni.

Che fine ha fatto il tesoro

Il ritrovamento è stato fatto da Kobe Phillips, uno studente che lavora part‑time in un cantiere. È stato lui a notare per primo le monete. "Le abbiamo tirate fuori e poi abbiamo visto un piccolo lingotto d'oro attaccato al martello da scavo. In realtà ce n'erano più di quanti immaginassimo" ha raccontato Phillips all'emittente belga Vtm. Dopo la scoperta, gli operai hanno avvisato il proprietario dell’edificio, che a sua volta ha chiamato la polizia, ha spiegato Feys, capo del distretto di Dendermonde, sempre a Vtm. L'oro, riferisce la Cnn, è stato trasferito in un "luogo sicuro e sorvegliato".

Feys ha spiegato alla Cnn che alcuni lingotti riportano timbri risalenti agli anni Sessanta, mentre le monete sono di epoche diverse. La scoperta ha già attirato potenziali eredi. "Alcuni cittadini si sono già presentati con documenti per dimostrare di essere discendenti", ha detto Feys. La polizia ha avviato un'indagine sul ritrovamento.

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oro ritrovato in belgio oro belgio monete belgio lingotti belgio
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