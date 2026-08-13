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Operai trovano monete e pepite d'oro nella ristrutturazione di un edificio in Belgio

Il tesoro è stato sequestrato, aperta un'indagine per capire chi è il legittimo proprietario

Monete d'oro, repertorio - ()
Monete d'oro, repertorio - (123 Rf free)
13 agosto 2026 | 19.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incredibile ritrovamento durante i lavori di ristrutturazione di un edificio. Alcuni operai edili hanno trovato pepite e monente d'oro. Come conferma la la Procura delle Fiandre Orientali stavano lavorando nello stabile di proprietà del Centro Generale di Assistenza Sociale delle Fiandre Orientali, a Sint-Gillis-bij-Dendermonde.

I dipendenti dell'impresa edile De Brand si sono imbattuti nel tesoro e hanno immediatamente contattato il loro datore di lavoro. La polizia ha provveduto al sequestro dell'oro, che è stato trasferito in un luogo sicuro, e la Procura delle Fiandre Orientali ha aperto un'indagine per accertarne la provenienza. Al momento non è noto chi sia il legittimo proprietario del tesoro.

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