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Pisa, detenuti in rivolta in diretta su TikTok al carcere Don Bosco

Nel video l'uomo imputa la sommossa al ritrovamente nelle celle di microspie

Polizia penitenziaria - Ipa/Fotogramma
Polizia penitenziaria - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2026 | 23.20
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Nella serata, intorno alle 18, nel carcere Don Bosco di Pisa, è scoppiata una sommossa, con le immagini che sono state riprese in una diretta su Tik Tok da un detenuto. Nel video - ricostruisce il sito online del Tirreno - si vedono barricate create dai detenuti nel tentativo di sbarrare la strada alle forze dell’ordine intenzionate a soffocare l’agitazione.

Secondo quanto riportato, è probabile che siano stati sparati anche lacrimogeni nel tentativo di riportare la situazione alla calma. Nelle immagini sono ripresi anche degli agenti in tenuta antisommossa, con scudi e manganelli su una scala di collegamento tra i vari piani, separati da un’inferriata dai detenuti.

L’uomo della diretta sul social network ha mostrato dei dispositivi elettronici, imputando la protesta al ritrovamento delle strumentazioni all’interno di alcune celle, ritenute microspie. Nel filmato si sente anche pronunciare le parole “dottore” e ambulanza”. Il video che ha avuto quasi 15mila spettatori, è stato interrotto.

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Pisa rivolta carcere sommosse detenuti
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