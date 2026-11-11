Il piccolo Koah Sharpe è stato ritrovato "in fin di vita" dopo aver trascorso quelle che si ritiene siano state 24 ore sotto terra

Un bambino di 11 mesi, rapito dal padre, è stato salvato dopo essere stato sepolto vivo in una gabbia per cani in un bosco. A riferirlo le autorità della Carolina del Sud, secondo quanto si legge sulla Abc. Il piccolo Koah Sharpe è stato ritrovato martedì "in fin di vita", dopo aver trascorso quelle che si ritiene siano state 24 ore sepolto, ha affermato lo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon, il quale ha aggiunto che è stato trovato avvolto in un asciugamano all’interno della gabbia, sepolto a poca profondità sotto la terra nel bosco, "mentre piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange".

Secondo quanto riferito dal Dipartimento dello sceriffo Koon, le ricerche del bambino e di suo padre, il 25enne Michael Comer, erano state avviate lunedì pomeriggio. Il piccolo era stato affidato al padre nell'abitazione della madre del bambino mentre lei era fuori per una commissione, secondo quanto riferito da Koon. Quando un’altra persona incaricata di badare al bambino è arrivato a casa, padre e figlio erano già spariti.

Gli agenti della contea di Lexington hanno rintracciato il 25enne nella tarda serata di lunedì nella zona di Batesburg-Leesville, ma Koah era introvabile, hanno riferito le autorità. Secondo Koon, una squadra di ricerca composta da quasi 100 soccorritori ha iniziato a cercare il bambino. E mentre setacciavano la zona vicino alla casa dell'uomo, hanno trovato del terreno "appena smosso" a quasi circa 50 metri all’interno del bosco.

"Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo Koah piangere", ha detto lo sceriffo aggiungendo: Come potete immaginare, è stata una corsa contro il tempo: tutti si sono precipitati lì per cercare di tirarlo fuori". Il bambino è attualmente ricoverato in ospedale e "si spera che si riprenda completamente", ha riferito lo sceriffo.

Sulla base di quanto appreso dagli investigatori riguardo ai movimenti del padre, si ritiene che il bambino fosse rimasto sepolto per 24 ore, ha detto Koon. Lo sceriffo ritiene che l’asciugamano abbia contribuito a creare una "sacca d’aria". "Speriamo che, a 11 mesi, non se ne ricorderà molto man mano che crescerà, ma che abbia semplicemente una storia fantastica e fonte d’ispirazione da raccontare”, ha detto Koon.