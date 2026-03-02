circle x black
Cerca nel sito
 

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%

Al via da oggi il nuovo collocamento del BTP Valore dedicato ai piccoli risparmiatori: rendimento crescente fino al 3,50% e bonus fedeltà per chi lo tiene fino a scadenza

BTP Valore marzo 2026: tassi fino al 3,50%, cedole trimestrali e premio extra 0,8%
02 marzo 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata.

I tassi minimi garantiti

La struttura dei rendimenti è “step-up”, cioè crescente nel tempo:

- 2,50% per il 1° e 2° anno

- 2,80% per il 3° e 4° anno

- 3,50% per il 5° e 6° anno

Le cedole sono pagate ogni tre mesi, offrendo così un flusso periodico di entrate. Al termine del collocamento, il MEF potrà confermare o rivedere al rialzo i tassi definitivi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura.

Durata, premio fedeltà e modalità di acquisto

Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale.

Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione.

- Investimento minimo: 1.000 euro

-- Nessun tetto massimo

- Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata)

La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale.

Vantaggi fiscali

Come per tutti i titoli di Stato italiani, il BTP Valore beneficia di:

- Tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale

- Esenzione dall’imposta di successione

- Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
btp valore btp valore marzo 2026 btp valore marzo 2026 conviene btp valore marzo 2026 rendimento btp valore marzo 2026 tassi
Vedi anche
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza