Al via da oggi il nuovo collocamento del BTP Valore dedicato ai piccoli risparmiatori: rendimento crescente fino al 3,50% e bonus fedeltà per chi lo tiene fino a scadenza
Parte ufficialmente oggi, lunedì 2 marzo 2026, la settima emissione del BTP Valore, il titolo di Stato pensato per gli investitori retail. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti validi per il collocamento in corso fino a venerdì 6 marzo (ore 13), salvo chiusura anticipata.
La struttura dei rendimenti è “step-up”, cioè crescente nel tempo:
- 2,50% per il 1° e 2° anno
- 2,80% per il 3° e 4° anno
- 3,50% per il 5° e 6° anno
Le cedole sono pagate ogni tre mesi, offrendo così un flusso periodico di entrate. Al termine del collocamento, il MEF potrà confermare o rivedere al rialzo i tassi definitivi in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura.
Il titolo ha scadenza a 6 anni (2032) e prevede un premio finale extra dello 0,8% del capitale investito per chi lo detiene fino alla scadenza naturale.
Il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana al prezzo di 100 (alla pari), senza commissioni di sottoscrizione.
- Investimento minimo: 1.000 euro
-- Nessun tetto massimo
- Ordini interamente soddisfatti (salvo chiusura anticipata)
La sottoscrizione è possibile tramite home banking abilitato al trading online, oppure rivolgendosi alla propria banca o ufficio postale.
Come per tutti i titoli di Stato italiani, il BTP Valore beneficia di:
- Tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio finale
- Esenzione dall’imposta di successione
- Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato