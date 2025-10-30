Il presidente Usa dopo le affermazioni del miliardario filantropo che ha minimizzato l'allarmismo sul climate change: "Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato la vittoria su quella che ha definito la “bufala” del cambiamento climatico, dopo che il miliardario filantropo Bill Gates ha affermato che il riscaldamento globale non porterà alla fine della civiltà. “Io (NOI!) abbiamo appena vinto la guerra contro la bufala del cambiamento climatico. Bill Gates ha finalmente ammesso di essersi completamente SBAGLIATO sulla questione”, ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati”, ha aggiunto il tycoon.

Cosa ha detto Bill Gates

Il fondatore di Microsoft ha affermato che il cambiamento climatico - sebbene comporti conseguenze serie - “non porterà alla fine dell'umanità”, in quello che è stato visto come un importante cambiamento di rotta da parte del 70enne. Gates ha aggiunto che, sebbene il cambiamento climatico avrà conseguenze “gravi”, “le persone potranno vivere e prosperare nella maggior parte dei luoghi della Terra nel prossimo futuro”. E ha quindi affermato che affrontare le malattie e la povertà a livello globale aiuterebbe invece a preparare le popolazioni vulnerabili a un clima in evoluzione, piuttosto che diffondere allarmi di catastrofe globale.