circle x black
Cerca nel sito
 

Trump dopo la 'svolta' di Bill Gates: "Ho vinto guerra contro bufala del cambiamento climatico"

Il presidente Usa dopo le affermazioni del miliardario filantropo che ha minimizzato l'allarmismo sul climate change: "Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati”

Bill Gates e Donald Trump
Bill Gates e Donald Trump
30 ottobre 2025 | 09.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato la vittoria su quella che ha definito la “bufala” del cambiamento climatico, dopo che il miliardario filantropo Bill Gates ha affermato che il riscaldamento globale non porterà alla fine della civiltà. “Io (NOI!) abbiamo appena vinto la guerra contro la bufala del cambiamento climatico. Bill Gates ha finalmente ammesso di essersi completamente SBAGLIATO sulla questione”, ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social. “Ci è voluto coraggio per farlo, e per questo gli siamo tutti grati”, ha aggiunto il tycoon.

Cosa ha detto Bill Gates

Il fondatore di Microsoft ha affermato che il cambiamento climatico - sebbene comporti conseguenze serie - “non porterà alla fine dell'umanità”, in quello che è stato visto come un importante cambiamento di rotta da parte del 70enne. Gates ha aggiunto che, sebbene il cambiamento climatico avrà conseguenze “gravi”, “le persone potranno vivere e prosperare nella maggior parte dei luoghi della Terra nel prossimo futuro”. E ha quindi affermato che affrontare le malattie e la povertà a livello globale aiuterebbe invece a preparare le popolazioni vulnerabili a un clima in evoluzione, piuttosto che diffondere allarmi di catastrofe globale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cambiamento climatico cambiamento climatico bill gates trum gates cambiamento climatico bill gates cambiamento climatico
Vedi anche
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza