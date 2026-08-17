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"Cercava storie su uccisioni di membri famiglia", accuse a ChatGPT dopo duplice omicidio negli Stati Uniti

Un adolescente ha ucciso madre e fratello

ChatGPT - Ipa/Fotogramma
ChatGPT - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 11.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

ChatGPT 'complice' di un duplice omicidio? Negli Stati Uniti un adolescente è accusato di aver ucciso la madre e il fratello minore, dopo aver utilizzato il chatbot generato dall'intelligenza artificiale per cercare "idee teoriche o storie fantastiche" sull'uccisione di membri della famiglia.

Come riportato dalla Cnn, Arjun Aravind, 17 anni, si è dichiarato non colpevole per gli omicidi della madre, Sudha Venkatesan, 45 anni, e del fratello, Siddharth Aravind, 14 anni, che sono stati trovati morti nella loro casa ad Acton, a circa 30 chilometri a nord-ovest di Boston. Il procuratore distrettuale della contea di Middlesex, Marian Ryan, ha dichiarato che il ragazzo "aveva recentemente manifestato alcuni comportamenti preoccupanti, tra cui l'utilizzo di internet e ChatGPT per effettuare ricerche di idee teoriche o storie fantastiche riguardanti l'omicidio della sua famiglia".

"Si dedicava all'uso di ChatGPT per creare storie fantastiche, in stile romanzo gotico, ponendosi domande, creando personaggi, chiedendosi cosa succederebbe se questo accadesse e sembra che queste storie siano collegate alle minacce alla sopravvivenza della sua famiglia", ha detto Ryan. Un "computer portatile gravemente danneggiato e insanguinato" e "un utensile piegato, probabilmente un coltello con il manico arancione" sono stati inoltre trovati sul luogo del delitto, secondo un rapporto della polizia.

Secondo quanto riportato da WCVB, che cita i rapporti della polizia, Aravind aveva avuto problemi comportamentali nell'ultimo anno, tanto che la sua famiglia era arrivato a nascondergli i coltelli. La tecnologia AI sarebbe inoltre stata collegata ad altri atti criminali e la Florida ha già citato in giudizio OpenAI , proprietaria di ChatGPT, sostenendo che lo strumento non avesse "alcun controllo parentale", creasse dipendenza nei minori, causasse la perdita delle "capacità di pensiero critico" negli utenti e favorisse gli autori di stragi, incoraggiando inoltre al suicidio.

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