"Notificare ai riservisti di tenersi pronti è un passo prudente in vista di un inasprimento delle tensioni in Europa, ma non indica necessariamente un conflitto imminente nel Regno Unito". A smorzare i toni dopo le lettere inviate dal Ministero della Difesa britannico a circa 100.000 membri della Riserva Strategica è Jack Crawford, analista senior del Programma per la Sicurezza Internazionale presso il think tank londinese Chatham House. Ascoltato da Adnkronos, Crawford commenta la recente iniziativa, la prima di questa portata dai tempi della Guerra Fredda, in cui Downing Street chiede agli ex militari di Esercito, Marina e Aviazione di aggiornare i propri recapiti, segnalare le competenze acquisite nella vita civile e valutare la partecipazione volontaria ad addestramenti futuri, tra cui l'esercitazione Nato 'Steadfast Defende', prevista per la primavera del 2027. Una mossa che arriva mentre la riforma dell'Armed Forces Bill punta ad alzare da 55 a 65 anni l'età massima per il richiamo in servizio.

Per Crawford, tuttavia, il segnale va letto in chiave preventiva: "E’ una misura proattiva volta a dimostrare la prontezza difensiva britannica, che potrebbe spingere gli avversari a muoversi con maggiore cautela prima di pianificare attacchi contro il Regno Unito". Lo scenario di un'aggressione isolata sul suolo britannico resta infatti remoto: “Il Regno Unito verrebbe coinvolto in una guerra più probabilmente attraverso gli obblighi di difesa collettiva dell’Alleanza, rispetto a un coinvolgimento diretto da parte di un altro paese nemico". Il vero fronte caldo, secondo l'esperto in materia di sicurezza euro-atlantica, si gioca piuttosto nella cosiddetta “zona grigia".

La minaccia ibrida in Europa e il nodo della base di Misurata

“Attacchi cibernetici, sabotaggi alle infrastrutture critiche e incursioni di droni condotti da attori come Russia e Iran stanno diventando più frequenti e coordinati, mentre i governi europei faticano a superare risposte frammentate e puramente reattive. Senza una comunicazione trasparente che renda i cittadini consapevoli di trovarsi già sotto una pressione ibrida costante, l'Europa rischia di concedere agli avversari un vantaggio decisivo in caso di futura escalation”.

Sul piano operativo, le tensioni si riflettono anche negli equilibri del Mediterraneo, dove tornano sotto i riflettori le indiscrezioni su un presunto coordinamento di raid ucraini dalla base libica di Misurata. Su questo fronte, Crawford sottolinea come la presenza congiunta di forze occidentali funzioni paradossalmente da freno: “E’ vero che forze militari britanniche, americane, italiane e turche utilizzano la base di Misurata, da cui si vocifera che l'Ucraina abbia coordinato questi attacchi. Proprio questo fattore potrebbe disincentivare la Russia dal colpire specificamente quella base per rappresaglia, così da evitare di innescare una risposta ai sensi dell'Articolo 5”.

Gli scenari nel Mediterraneo

Un equilibrio delicato che riguarda da vicino anche la sicurezza dell'Italia e la tenuta del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Nonostante i timori di un allargamento del conflitto al bacino mediterraneo, l'analista ridimensiona l'ipotesi di una crisi navale immediata lungo le coste italiane: “La valutazione della Nato sembra escludere un rafforzamento della presenza navale russa nella regione in risposta agli attacchi ucraini. Kiev non vorrà rischiare intenzionalmente di colpire i propri partner europei, né Mosca vorrà essere percepita mentre attacca apertamente un alleato della stessa Nato. La partita resta dunque sospesa tra la necessità di rafforzare la deterrenza convenzionale, come dimostrano i richiami dei riservisti a Londra e l'urgenza di chiudere le falle nella sicurezza ibrida europea prima che la soglia dello scontro si alzi ulteriormente”, conclude Crawford.