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Cisgiordania: la Spagna chiede all'Ue misure commerciali contro i coloni

Per il ministro degli Esteri della Spagna Albares l'Ue deve votare sulla proposta di sanzioni commerciali contro i coloni israeliani in Cisgiordania, per verificare l'esistenza di una maggioranza qualificata.

Coloni israeliani scortati dall'esercito nel mercato di Hebron, in Cisgiordania. - Fotogramma/Ipa
Coloni israeliani scortati dall'esercito nel mercato di Hebron, in Cisgiordania. - Fotogramma/Ipa
28 maggio 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio Ue deve votare sulle misure commerciali contro i coloni israeliani in Cisgiordania, per verificare se esista o meno al suo interno una maggioranza qualificata favorevole alle misure. Lo dice a Limassol (Cipro) a margine del Gymnich, il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno.

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Tutto questo pacchetto, ricorda, è "sul tavolo. Non è mai stato ritirato. Ecco perché chiedo di procedere a una votazione, per verificare se vi sia una maggioranza qualificata. In ogni caso, questa decisione dovrebbe essere attuata direttamente dall'Unione Europea, perché si basa semplicemente su una sentenza della giustizia internazionale e sulle diverse dichiarazioni delle Nazioni Unite, nonché sui pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia".

Quindi, ragiona Albares, "non dovrebbe essere necessario alcun intervento. Ma se qualcuno ha bisogno di quella votazione, procediamo. La Spagna è pronta". Certo, conclude, "prima serve una proposta, ed è per questo che incoraggio l'Alta Rappresentante" Kaja Kallas "a presentare la proposta che è stata presentata dalla Commissione".

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Israele coloni Cisgiordania Ue sanzioni commerciali Ue José Manuel Albares Bueno
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