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Clima, Ruto: "Shock climatici riducono Pil tra 3 e 5% ma Africa può guidare transizione energetica"

"In Kenya oltre il 90% dell’elettricità proviene da fonti pulite e siamo leader globali nella geotermia"

William Samoei Ruto
William Samoei Ruto
21 aprile 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il cambiamento climatico è una delle sfide più urgenti del nostro tempo, ma può anche diventare un’opportunità per costruire una nuova economia globale. In Africa gli effetti del clima stanno già pesando sull’economia: gli shock climatici stanno riducendo tra il 3% e il 5% del Pil, frenando la crescita e lo sviluppo del continente. Gli investimenti globali in energia pulita hanno superato i 2 trilioni di dollari l’anno ma l’Africa, che ospita quasi il 20% della popolazione mondiale, riceve solo il 2% di questi flussi. Questa disparità deve essere corretta". Lo ha detto William Samoei Ruto, presidente del Kenya, intervenendo all’evento "Kenya: un grande paese che guarda al futuro" presso il Campus Luiss Guido Carli di Roma.

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"La transizione energetica - ha poi concluso - è una leva per industrializzazione, occupazione e sicurezza economica. In Kenya oltre il 90% dell’elettricità proviene da fonti pulite e siamo leader globali nella geotermia. Abbiamo investito anche in eolico e solare, riducendo emissioni e costi energetici".

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clima ruto kenya africa
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