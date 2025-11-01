circle x black
Colpo al Louvre, 38enne accusata di complicità nel furto

La donna, arrestata con altri quattro sospettati, è comparsa davanti al magistrato

Parigi, museo del Louvre - Fotogramma /Ipa
01 novembre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
Una donna di 38 anni arrestata questa settimana insieme ad altre quattro persone per il furto di gioielli al Louvre è stata accusata di complicità in furto organizzato e associazione a delinquere finalizzata a commettere un crimine. Oggi è comparsa oggi davanti a un magistrato, che deciderà se detenerla. La sospettata vive nella periferia nord di Parigi, a La Courneuve.

Nei giorni scorsi, per il furto da 88 milioni di euro erano già state arrestate due persone. I due uomini di 34 e 39 anni, aveva affermato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau in conferenza stampa, "hanno parzialmente riconosciuto la loro partecipazione al furto". La procuratrice ha fatto sapere che "non esclude la possibilità" di un gruppo più ampio di rapinatori e ha sottolineato che "nulla permette a questo punto di affermare che i malfattori avrebbero beneficiato di una complicità all'interno del Museo". Mentre le indagini proseguono, i gioielli rubati non sono ancora stati ritrovati.

