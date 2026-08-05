Meghan Markle compie 45 anni ma Buckingham Palace la snobba: nessun messaggio di auguri per il compleanno

Tutti gli auguri sono uguali, ma alcuni sono più uguali di altri. Buckingham Palace ha scelto di esprimere le proprie felicitazioni per la nascita della figlia della principessa Eugenie Mountbatten-Windsor e snobbare il compleanno di Meghan Markle. Nessun messaggio sui social ufficiali da parte della Famiglia Reale per il 45esimo compleanno della moglie del principe Harry e spazio, invece, alla nipotina di Andrew e Sarah Ferguson. Neanche a farlo apposta (ma sarà davvero un caso?), gli auguri su X per la neonata sono stati postati ieri, giorno del compleanno della duchessa di Sussex, anziché il 3 agosto, giorno della nascita della piccola a Lisbona. E Kensington Palace non è stato da meno: William e Kate﻿ non hanno pubbicato né messaggi e né fotografie per il compleanno di Meghan.

Il gelo, dunque, nonostante l'estate torrida che non ha risparmiato neanche Londra, ma soprattutto dopo il ritorno, un mese fa, della duchessa nel Regno Unito, con la visita privata a Re Carlo. A Highgrove, la famiglia Sussex, al completo con i figli Archie e Lilibet, aveva suscitato ottimismo sulla possibilità che le divisioni stessero finalmente iniziando a sanarsi. E invece, nulla ancora sembra essere cambiato. Apparentemente, almeno. Perché se è vero che, a certi livelli, gesti come gli auguri hanno un significato altamente simbolico, è anche vero che la riconciliazione familiare è un fatto privato, non da publicizzare necessariamente. D'altronde, anche la reunion del 10 luglio era stata concepita con grande riservatezza, senza comunicati e né foto a immortalare il momento.

Ma torniamo ai fatti belli ovvero al lieto avento della nascita della figlia di Eugenie e Jack Brooksbank, annunciato sulla pagina Instagram della principessa. Il parto è avvenuto lunedì pomeriggio in un ospedale di Lisbona, ha fatto sapere Buckingham Palace. Dopo August ed Ernest, è il terzo figlio per la coppia che si si sta prendendo del tempo per deciderne il nome. In un breve post, la figlia di Andrew Mountbatten-Windsor ha scritto: "Jack e io siamo felicissimi di annunciare la nascita della piccola Brooksbank!! Siamo follemente innamorati della nostra bambina".

La nascita di questo membro della famiglia reale all'estero è un evento raro, ma è dovuto al fatto che Eugenie e Jack Brooksbank lì possiedono una casa e hanno altri legami in Portogallo. Buckingham Palace ha dichiarato: "Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono lieti di annunciare la nascita della loro figlia, avvenuta lunedì 3 agosto 2026 alle 18,20 in un ospedale di Lisbona, in Portogallo. Le Loro Maestà il Re e la Regina e gli altri membri della famiglia reale sono stati lieti di apprendere la notizia”.