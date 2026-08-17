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Coppia va in pensione e decide... di comprare una chiesa: oggi vale una fortuna

Due designer inglesi hanno trasformato un immobile abbandonato creandone un business

Sterline - 123rf
Sterline - 123rf
17 agosto 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Una coppia in pensione ha deciso di comprare... una chiesa, che oggi vale una fortuna. È successo in Inghilterra, dove Geoff Bolam, designer di 70 anni, e sua moglie, una volta raggiunta la pensione, hanno deciso di cambiare radicalmente vita e lanciarsi in un nuovo progetto. I due acquistarono la 'Old Mission Church, una chiesa fatiscente di 160 anni, all'asta per un totale di 175mila sterline e l'hanno trasformata ben presto in un immobile moderno, che oggi vale circa 700mila sterline.

La chiesa si trova nel villaggio di Paxford, nella regione delle Cotswolds del Gloucestershire, e fu inaugurata nel lontano 1866 come scuola per bambini. Ben presto divenne un luogo di culto che però venne poi abbandonato e versava, fino a poco tempo fa, in condizioni disastrose. Oggi invece l'ex chiesa si presenta come un'abitazione con due camere da letto con pareti verde acqua e blue notte, caratterizzata da una navata imponente, due lussuosi bagni, una cucina moderna, una camera da letto soppalcata sospesa e dettagli vittoriani restaurati.

Un design moderno studiato e propiziato della professione di Bolam, che si è assicurato, insieme alla moglie, l'immobile nel 2018. L'uomo vanta decenni di esperienza, avendo gestito una propria attività a Londra e ha deciso di investire una notevole quantità di denaro e tempo nel progetto, per una restrutturazione costata in totale 370mila sterline. Durante il percorso la coppia ha dovuto affrontare numerosi problemi lungo il percorso tra cui l'età, lo status e le cattive condizioni dell'edificio.

"Un fine settimana sono andato a dare un'occhiata in giro, ho visto la chiesa e ho pensato che poteva essere un investimento interessante e che forse avrebbe potuto funzionare", ha rivelato Bolam al Daily Mail, "in pratica, l'opera era in vendita tramite offerte sigillate, quindi ho fatto degli schizzi, ho scritto qualche idea sul retro di una busta e ho presentato la nostra offerta. Poi abbiamo ricevuto una telefonata in cui ci comunicavano che eravamo i migliori offerenti".

Ma la restrutturazione è stata più difficile del previsto. La chiesa non aveva ottenuto il permesso di costruire per poter essere trasformata in abitazione, e il suo status di bene storico non vincolato significava che la coppia doveva procedere con cautela: "Una delle cose che abbiamo dovuto fare è stata richiedere il cambio di destinazione d'uso da chiesa ad abitazione. Questo di per sé comporta un certo rischio, perché non si sa mai chi potrebbe sollevare obiezioni. Ma penso che la chiesa avesse esaurito tutte le opzioni per mantenerla come chiesa, non veniva più utilizzata. Veniva usata per brevi funzioni durante Pasqua e Natale, e si spendevano molti soldi per la sua manutenzione".

In alternativa, qualora l'iter non fosse andato a buon fine, la coppia aveva già pensato a un piano B, trasformando la chiesa in una galleria d'arte. Alla fine però i lavori sono stati ultimati e dalla sua inaugurazione, nel 2021, la struttura ha registrato 276 prenotazioni e 750 ospiti, tra cui 213 cani, ricevendo recensioni a cinque stelle. In bassa stagione, il prezzo per un soggiorno nel fine settimana è di 850 sterline, mentre in alta stagione il costo si aggira intorno alle 1100 sterline.

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