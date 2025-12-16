circle x black
Cerca nel sito
 

Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos della terza giornata

Conferenza degli ambasciatori, l’Italia tra difesa, energia e crescita: la diretta Adnkronos della terza giornata
16 dicembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adnkronos seguirà con tre dirette speciali la XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, appuntamento centrale della politica estera italiana. Dall’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura dei lavori del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, lunedì 15 dicembre a partire dalle 10, negli speciali si affronteranno i temi chiave dell’agenda internazionale: scenari di sicurezza e cooperazione europea, migrazioni, rotte energetiche, cyber e intelligenza artificiale. In primo piano anche il dialogo strategico tra Italia e Germania e il ruolo del nostro Paese come snodo geopolitico nel Mediterraneo e in Europa, con la partecipazione di ministri, rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e del mondo accademico. Le dirette saranno trasmesse sulla homepage Adnkronos e sul nostro canale Youtube, nei giorni 15-16-17 dicembre, e inizieranno mezz'ora prima dei lavori della Conferenza. Tra gli ospiti di Davide Desario, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli ci saranno diplomatici, accademici ed economisti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
conferenza ambasciatori
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza