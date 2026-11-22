L'esperta di clima analizza con l'Adnkronos il fallimento della Cop31: le ragioni dell'UE, la strategia cinese e il difficile equilibrio tra clima, industria e geopolitica

La Cop31 di Antalya si chiude senza un accordo sul testo politico della decisione finale: la Cina lo ha accettato, l'Unione europea lo ha respinto. Non è soltanto l'ennesima frattura tra economie avanzate ed emergenti. Sul negoziato, secondo Arvea Marieni, hanno pesato anche i nuovi equilibri geopolitici, l'assenza degli Stati Uniti dalla conferenza e il vertice di Shenzhen tra Cina, Stati Uniti e Russia. L'Europa ha difeso posizioni fondate sulla scienza, ma non ha saputo accompagnarle con un'offerta convincente ai Paesi in via di sviluppo, soprattutto sul finanziamento della transizione.

Esperta di politiche climatiche, ambientali e industriali tra Europa e Cina, Marieni è autrice di The Great Rebalancing, studio pubblicato dal Center for China and Globalization alla vigilia della Cop31. Nell'intervista all'Adnkronos spiega perché considera Antalya un fallimento negoziale, ma anche un possibile punto di ripartenza. La posta in gioco, sostiene, è il rapporto tra Bruxelles e Pechino: dalla decarbonizzazione dell'industria alle regole del commercio, le due potenze possono cooperare oppure lasciare che la transizione si frammenti in sistemi concorrenti.

Nel suo studio The Great Rebalancing ripercorre vent'anni di cooperazione verde tra Europa e Cina. Come rilegge quella storia dopo Antalya?

Ad Antalya la novità non è stata la competizione industriale ed economica, già molto forte a Belém. Un anno fa, però, mentre si chiudeva la Cop brasiliana, il G20 di Johannesburg ribadiva l'impegno a sostegno dell'Accordo di Parigi, pur senza gli Stati Uniti. Quest'anno il negoziato è stato affiancato dal vertice Apec di Shenzhen. A margine, Cina, Stati Uniti e Russia hanno diffuso una dichiarazione, contingente e di breve periodo, sull'aumento della produzione e dell'offerta di prodotti raffinati. Agli occhi europei potrebbe aver messo in dubbio non tanto l'impegno cinese sulla decarbonizzazione, quanto la disponibilità di Pechino a essere un partner di Bruxelles. È stato soprattutto un segnale sui possibili nuovi rapporti di forza.

Per l'Unione europea era difficile da accettare. La fiducia potrebbe essersi incrinata e questo può aver irrigidito la posizione europea, oltre gli aspetti tecnici del negoziato. Ora entrambe le parti devono scegliere. Il negoziato è fallito, ma almeno siamo usciti dalle dichiarazioni di principio: le contraddizioni, comprese le nostre, sono sul tavolo. Non si risolve un problema senza dirsi la verità. C'è poi la determinazione di un numero crescente di Paesi, in diverse regioni del mondo, nel chiedere piani concreti per uscire dai combustibili fossili. E l'Unione, pur con le sue contraddizioni, comincia a muoversi sulla scena internazionale con un proprio peso politico. Sono elementi su cui costruire.

Nel 2020, scrivendo con Corrado Clini all'avvio del Green Deal, partivate dai dati scientifici. Che cosa dicono oggi?

Che l'urgenza è ancora maggiore. Sette dei nove confini planetari sono stati superati. Un superamento temporaneo della soglia di 1,5 gradi, oltre la quale aumentano significativamente i rischi per gli ecosistemi, è ormai considerato inevitabile. L'Europa è più esposta di quanto emerga dai suoi conti. Secondo la Banca centrale europea, il 72% delle imprese dell'area euro dipende in modo critico da almeno un servizio ecosistemico. La siccità è strutturale: nel rapporto di novembre la Bce stima che un evento estremo di scarsità idrica potrebbe mettere a rischio fino al 24% della produzione dell'area euro. Per l'Agenzia europea dell'ambiente, gli eventi climatici estremi costano già in media più di 40 miliardi di euro l'anno.

Intanto diminuisce la capacità di assorbimento di suoli e foreste, anche per i grandi incendi e il deterioramento del clima. Secondo il sistema europeo Effis, quest'anno nell'Unione sono bruciati oltre 650mila ettari. Gli obiettivi climatici Ue per il 2030 e il 2040 si basano su una capacità di assorbimento di circa 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente al 2030, ma nel 2023 suoli e foreste ne assorbivano 198 milioni. Siamo lontani dal traguardo.

Tutti i Paesi subiscono gli effetti del cambiamento climatico e riconoscono l'urgenza di agire, ma non concordano su come farlo. È il "paradosso di Copenaghen", dal nome di una Cop fallimentare: si condividono obiettivi e scienza, ma ci si divide sulle regole di produzione, sui costi e su chi debba pagare la transizione.

Che cosa è successo nella plenaria finale?

È riemersa la frattura tra economie sviluppate ed emergenti che attraversa da sempre i negoziati climatici dell'Onu. Ma credo che l'Europa abbia reagito anche al segnale politico arrivato da Shenzhen. I ruoli e il peso delle potenze sembrano cambiare, e l'Unione rischia di perdere centralità. La Cina ha accettato il testo finale; l'Ue lo ha respinto per ragioni di merito. Nella dichiarazione congiunta del 22 novembre, la presidenza irlandese del Consiglio e il commissario Wopke Hoekstra spiegano che il testo non nomina neppure i combustibili fossili, punta in modo sproporzionato su cattura e stoccaggio del carbonio e non offre una risposta credibile al superamento di 1,5 gradi. Sono obiezioni fondate. A mio avviso, però, si è aggiunta una reazione politica alla percezione di un'Europa relegata al ruolo di spettatrice. Il Patto di Antalya non è passato: la Cop è fallita sulla divergenza di sempre, ma anche per una posizione europea rigida.

Nella stessa dichiarazione l'Ue afferma che "questa Cop non è fallita sulla finanza climatica". Unione e Stati membri restano il primo contributore pubblico mondiale, con 32,3 miliardi di euro nel 2025. Molti Paesi in via di sviluppo, però, hanno vissuto diversamente il negoziato. Pur avendo ragione sulla scienza, l'Europa non è riuscita a creare consenso. Fin dall'apertura si era opposta a inserire nell'agenda, come punto autonomo, il programma di lavoro sulla finanza climatica, mostrando scarsa disponibilità verso le richieste dei Paesi terzi, in particolare i più fragili e meno sviluppati. Questo ha provocato delusione. È un fallimento negoziale, ma può essere un punto di ripartenza. Nessuno contesta la direzione: il disaccordo riguarda tempi, mezzi e regole.

Perché la Cina, invece, ha accettato il testo?

Perché la sua posizione è coerente con le politiche interne di transizione e si basa su modelli tecnico-economici nazionali che potrebbero essere utili anche a livello internazionale. Pochi giorni prima della Cop, l'Università Tsinghua e i principali centri tecnocratici cinesi avevano presentato a Pechino uno studio sulle prospettive tecnologiche per la neutralità carbonica: oltre 300 tecnologie valutate per maturità, costi e tempi. Elettricità pulita ed elettrificazione degli usi finali rappresentano più del 70% delle riduzioni previste al 2060. Ad Antalya l'elettrificazione è diventata l'unico indicatore energetico del testo, con l'obiettivo del 35% dei consumi finali entro il 2035. Pechino ha portato al tavolo una logica che conosce e impegni che sa di poter mantenere.

Inoltre il testo lasciava ai Paesi sviluppati l'onere di finanziare la transizione altrui e non imponeva obblighi sui combustibili fossili. Per la Cina era quindi agevole accettarlo. Ma, visto il suo peso economico e nelle emissioni, Pechino contribuisce già in misura crescente alla finanza per la transizione attraverso la cooperazione Sud-Sud: un apporto che va misurato e riconosciuto.

A Shenzhen Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin si sono impegnati ad aumentare la produzione di prodotti petroliferi raffinati. Non è una contraddizione?

Sul piano energetico, in parte. Nel 2020 scrivevamo che l'Accordo di Parigi era nato dalla convergenza tra Stati Uniti, Cina ed Europa sulle prospettive della globalizzazione. Quella convergenza a tre ha cambiato oggetto e partecipanti. Washington era assente ad Antalya e presente a Shenzhen: il quadro geopolitico che aveva reso possibile Parigi si è incrinato.

L'impegno di Shenzhen, però, è di breve periodo, non ha obiettivi quantitativi e non cambia la direzione della Cina, ormai inscritta nei piani di governo e nel nuovo Codice dell'ecologia e dell'ambiente. È anche una conseguenza della sua transizione. Secondo stime basate sui dati Crea, nel primo semestre 2026 i veicoli elettrici hanno sostituito l'equivalente di circa 1,4-1,5 milioni di barili di petrolio al giorno e il consumo cinese di petrolio è sceso del 3%. Come avevo scritto su Adnkronos a febbraio, il picco della domanda cinese è vicino. Le raffinerie sottoutilizzate esportano.

La Cina continua anche a costruire centrali a carbone: nel 2025 ne ha messe in servizio per 78 gigawatt. Ma operano a circa metà della capacità e diventano sempre più una riserva per un sistema dominato dalle rinnovabili. Secondo Crea, le emissioni cinesi sono diminuite dell'1% nel secondo trimestre e del 3,1% nel terzo.

Sul piano politico, Shenzhen pesa: è arrivata nei giorni decisivi della Cop, senza l'Europa al tavolo, e può aver indebolito la fiducia tra due partner che condividono l'obiettivo della transizione. Per sostituire le fonti fossili serve un sistema capace di gestire le discontinuità, anche geopolitiche. Servono regole comuni, e le regole comuni richiedono fiducia.

In plenaria Russia e Arabia Saudita hanno chiesto se sia possibile chiudere il vecchio prima di aver costruito il nuovo.

È la domanda che ci ponevamo nel 2020 confrontando emissioni totali e pro capite: un americano emetteva il doppio di un cinese e circa otto volte un indiano. Il testo di Antalya ha riportato la questione nel linguaggio Onu, riconoscendo che le emissioni storiche hanno già consumato almeno quattro quinti del bilancio di carbonio compatibile con 1,5 gradi. Su quelle emissioni, accumulate soprattutto nei Paesi industrializzati, il Sud fonda la richiesta di responsabilità.

Il rischio per l'Unione è che Russia e Arabia Saudita abbiano sfruttato la timidezza europea sulla finanza per presentarsi quasi come portavoce del Sud. Al di là delle loro posizioni e motivazioni, gli interventi in plenaria si basavano su cifre reali. Secondo Oxfam e Care, per ogni cinque dollari di finanza climatica ricevuti in prestiti, i Paesi in via di sviluppo ne restituiscono sette. Secondo una stima Unctad, il meccanismo europeo di aggiustamento del carbonio alle frontiere ridurrebbe le emissioni globali di appena un decimo di punto percentuale.

L'Europa ha chiesto giustamente di nominare i combustibili fossili, ma non ha accompagnato la richiesta con un'offerta finanziaria. Dal 2021 la Cina segue un principio, 先立后破 (xian li hou po): prima si costruisce il nuovo, poi si demolisce il vecchio. Pechino installa rinnovabili, rafforza le reti elettriche, produce e installa batterie, investe in settori emergenti e nuovi materiali. Lo fa su una scala che sta trasformando il Paese e le esportazioni mondiali.

Dunque la Cop è fallita?

Il negoziato sì. Ma la transizione è inevitabile e proseguirà anche fuori dalle Cop, per poi rientrare nel loro processo. È già successo tra la fine del 2019 e il 2020: lo stallo negoziale, una sorta di dilemma del prigioniero, fu superato con impegni unilaterali e incondizionati verso la neutralità climatica. L'Unione europea fu lungimirante e aprì una fase nuova, resa possibile anche dal crollo dei costi delle rinnovabili, soprattutto del fotovoltaico, determinato dalla Cina.

Pechino non cambierà rotta: procede con realismo, tecnologia dopo tecnologia e piano dopo piano. Ai Paesi in via di sviluppo, soprattutto africani, offre modelli alternativi di finanziamento e sostegno, oltre a tecnologie a basso costo per elettrificazione e autonomia energetica. Nessuno esce rafforzato da questa Cop sul piano negoziale. Probabilmente ci sarà presto un nuovo round, auspicabilmente con un'Unione più capace di agire da attore geopolitico. Ma tensioni e conflitti internazionali possono rallentare la transizione, con danni per tutti.

Industriali italiani ed europei chiedono di proteggere il Made in Eu, soprattutto dalla Cina, e di rallentare la transizione energetica. Antalya rischia di alimentare nuovi conflitti?

Non necessariamente, se Europa e Cina sapranno costruire insieme le regole. Anzitutto l'Unione deve ridurre i costi dell'energia per l'industria, e può farlo in modo strutturale, sempre più anche nel breve periodo, con rinnovabili, reti e accumuli. La cooperazione internazionale, poi, si costruisce su progetti concreti, con chi è disponibile.

Un esempio: nel dicembre 2025 i ministeri dell'Industria di Australia e Cina hanno firmato un memorandum per un dialogo politico sulla decarbonizzazione dell'acciaio. Il primo incontro si è svolto a Canberra il 2 novembre 2026; la dichiarazione congiunta è uscita il 18 novembre, durante la Cop. Si occupa delle filiere del ferro e dell'acciaio, delle politiche nazionali e soprattutto dei mercati e del commercio di acciaio decarbonizzato. Il 20 novembre i due Paesi hanno adottato un'altra dichiarazione, sul clima e sull'energia pulita: sostiene, su base volontaria, il 35% di elettricità nei consumi finali entro il 2035, lo stesso obiettivo presente nel testo di Antalya, e chiede che le misure climatiche non diventino restrizioni commerciali arbitrarie o dissimulate. Pechino vi riconosce anche il ruolo negoziale svolto dall'Australia alla Cop31.

È decisivo perché collega clima e commercio, il terreno sul quale l'Europa interviene da sola con l'aggiustamento del carbonio alle frontiere e con le quote. Australia e Cina stanno definendo insieme come misurare e commercializzare l'acciaio a basse emissioni. Chi stabilisce le regole di contabilizzazione stabilirà quelle del commercio dell'acciaio verde. L'Australia negozia con Pechino da pari a pari e con una sola voce, pur essendo una stretta alleata di Washington; collabora attivamente anche con l'Ue. È il tema che porterò a dicembre a Cracovia, alla conferenza dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca, con la Commissione europea, sul futuro dell'industria siderurgica. Sarò allo stesso tavolo con chi in Australia lavora con la Cina su queste filiere.

Anche la Cina ha bisogno dell'Europa: del suo mercato, delle sue tecnologie e delle sue regole. La chiave di Antalya era un'intesa tra le due parti, e quell'intesa è mancata. Nelle ultime ore si avvertiva rassegnazione in tutte le delegazioni, compresa quella cinese, forse delusa da un'Europa che parla con troppe voci e accenti diversi. Ma l'impegno dei negoziatori fino all'ultimo lascia speranza. E molte istituzioni e aziende cinesi stanno rafforzando la cooperazione con soggetti europei.

Che cosa ci dice Antalya sui limiti del sistema delle Cop?

È una contraddizione che le accompagna dalla nascita. In un saggio sul Green Deal scritto per Treccani nel 2023 ricordavo che, fin dagli anni Novanta, i negoziati climatici sono stati affidati ai ministeri dell'Ambiente, mentre quelli dell'Energia, dell'Agricoltura e delle Finanze continuavano a sostenere produzione e consumo di combustibili fossili. Le Cop possono indicare gli obiettivi, ma non sono la sede in cui si decidono le politiche e le regole dei singoli settori. E il clima cambia molto più rapidamente della politica.

In oltre trent'anni, il cambiamento concreto è stato trainato soprattutto dalla capacità manifatturiera cinese, al di fuori delle Cop. Le conferenze hanno fatto da notai, più che da sedi decisionali. Lo riconosce ora anche l'Unione: nella dichiarazione del 22 novembre chiede una riflessione seria sul sistema, perché non ha futuro tornare alle conferenze soltanto per rinegoziare impegni già presi.

Nel suo studio parla di un "grande riequilibrio". Che cosa significa?

Per vent'anni l'Europa ha investito nella transizione cinese. Entro il 2009 il programma di cooperazione ambientale sino-italiano aveva mobilitato circa 264 milioni di euro, con progetti in tutte le province della Cina. La Venice International University ha formato oltre diecimila funzionari e tecnici cinesi. Danimarca e Germania hanno contribuito allo sviluppo delle rinnovabili e del mercato cinese del carbonio. Quella cooperazione, registrata come aiuto, è stata in realtà un investimento. Poi la Cina ha costruito un'industria verde che oggi compete con quella europea, abbassando al tempo stesso i costi della transizione per tutti.

È quella che chiamo "inversione di Pomeranz". Due secoli fa l'Inghilterra superò il muro ecologico grazie al carbone e alle terre delle Americhe: una via d'uscita trovata, non costruita. Oggi quella via va fabbricata, e prevale chi sa farlo. Europa e Cina concordano sugli obiettivi, ma si contendono le regole di produzione, concorrenza, costi e accesso alle risorse: il paradosso di Copenaghen. Riequilibrare significa riconoscere, in un conto comune, ciò che ciascuno ha dato all'altro e partire da lì per definire regole condivise.

Come giudica la posizione europea?

L'Europa ha fatto molto: gran parte del Green Deal è legge. Ma l'attuazione è diventata più difficile e le voci si sono moltiplicate. Un interlocutore cinese l'ha riassunto con un chengyu: "ognuno governa per conto proprio". Il regolamento sul metano è stato rimesso in discussione quando si è trattato di applicarlo alle importazioni; lo stesso è accaduto con i pacchetti Omnibus. Con la Dichiarazione di Varsavia quindici ministri dell'Industria hanno chiesto una politica industriale più difensiva. Sono istanze legittime e, in fondo, chiedono integrazione: "competitività fin dalla progettazione". L'Unione ha tutti gli strumenti giuridici, ma le manca un obiettivo integrato che li tenga insieme. È una comunità di giuristi che deve imparare a fare ingegneria.

Che cosa può imparare l'Europa dal modello cinese?

L'architettura, non le istituzioni: un metodo di ingegneria dei sistemi. I requisiti derivano dai limiti ambientali, gli obiettivi si articolano a cascata e contabilità e standard tengono insieme le parti. Fino all'80% dell'impatto ambientale di un prodotto si decide durante la progettazione. I gemelli virtuali permettono di incorporare gli standard nell'ingegneria e verificarli durante costruzione e gestione, lasciando a ciascuno il controllo dei propri dati. Chi definisce questi standard determinerà le regole produttive della transizione.

L'Europa ha anche un vantaggio spesso sottovalutato: le sue piccole e medie imprese, le aziende specializzate e le reti industriali. Potrebbero beneficiare molto di una cooperazione più forte in meccanica, ingegneria, progettazione di impianti, software industriale, efficienza delle risorse e riciclo. Regole comuni le porterebbero al centro delle filiere della transizione.

Che cosa dovrebbe fare ora l'Unione europea?

Il Merics descrive un trilemma tra decarbonizzazione, sicurezza economica e competitività industriale, ma riconosce anche zone di consenso. Bisogna partire da quelle, lavorando con la Cina. Nel mio rapporto propongo alcune misure concrete da esplorare: una revisione congiunta, quasi in partita doppia, di vent'anni di cooperazione; un meccanismo che integri gli obiettivi, anziché aggiungerne altri, al vertice Onu del 2027 sul dopo Agenda 2030; progetti pilota comuni con risultati entro il 2030, dalle competenze sulle batterie al riciclo dei minerali critici e ai corridoi merci eurasiatici; una contabilità condivisa degli ecosistemi tra le tre convenzioni di Rio e un collegamento tra commercio e clima; infine, un'offerta finanziaria alla Cop32, prima di chiedere maggiore ambizione.

La scelta, dunque, è tra transizione e frammentazione?

È una scelta politica che Europa e Cina devono compiere entrambe. Bruxelles e le capitali europee possono adottare un metodo, costruire con Pechino regole comuni e garantire alle nostre aziende un level playing field: reciprocità nell'accesso ai mercati e tutela degli interessi commerciali. Possono riconoscere ciò che ciascuno ha dato all'altro e mettere i mezzi prima delle richieste. Oppure possono arroccarsi sui principi, con atteggiamenti percepiti talvolta come superiorità morale, convinte che basti avere ragione. L'Europa ha ragione sulla scienza del clima, ma questo non basta a scrivere le regole.

Pechino esce da Antalya forte dei risultati ottenuti nel rendere la propria economia più sostenibile. Entrambe le parti hanno interesse a trasformare quella forza in una leadership condivisa. Altrimenti prevarranno la sfiducia e la tentazione di costruire ciascuna le proprie regole: la frammentazione, da cui nessuna guadagnerebbe. Il dialogo resta possibile, a partire dagli interessi comuni nella decarbonizzazione industriale e delle catene di fornitura.

Nel 2020 scrivevamo che la cooperazione competitiva poteva sembrare "ingenua o persino impossibile", ma era "l'unica speranza che abbiamo". Oggi è la condizione per contare. Europa e Cina hanno oltre vent'anni di cooperazione alle spalle e l'Unione sta iniziando a comportarsi da attore geopolitico: Antalya lo dimostra. Ma un attore geopolitico deve saper offrire, non soltanto rifiutare. Se l'Europa ci riuscirà, sarà una buona notizia anche per la Cina.