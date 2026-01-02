circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation

Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato

Fiori e candele vicino al luogo della tragedia (Afp)
Fiori e candele vicino al luogo della tragedia (Afp)
02 gennaio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della strage di capodanno, nella quale sono rimaste uccise 47 persone. Lo scrive Corse Matin, il giornale dell'isola francese di cui è originaria la coppia, mentre l'emittente Bfm riferisce che la donna "era nel bar quando è scoppiato l'incidendio, è ustionata a un braccio, mentre il marito si trovava in uno degli altri due locali" di loro proprietà. Si tratta di un ristorante a Lens, nei pressi di Crans-Montana, Le Vieux Chalet, noto per le sue specialità corse, che risulta "chiuso temporaneamente".

Jean-Thomas Filippini, un amico della coppia, è riuscito a mettersi in contatto con Jessica Moretti poco dopo la catastrofe. "Sono persone che conosco da 10 anni. Il 31 dicembre 2015 abbiamo cantato lì con il nostro gruppo I Vagabondi - racconta a Corse Matin - Quest'anno Jacques voleva organizzare un festival di canzoni corse. Una quindicina di giorni fa abbiamo cantato nella chiesa di Crans-Montana. La notte scorsa, un conoscente mi ha informato che il loro locale era in fiamme. Ho chiesto a Jessica se fossero vivi. Mi ha risposto di sì, dicendomi che era una tragedia... Sono una coppia di grandi lavoratori. Tornavano in Corsica ogni volta che potevano".

Stabilitisi nella regione svizzera negli anni Duemila, i Moretti avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato, soprattutto nei periodi di forte afflusso turistico. Il locale poteva ospitare fino a 300 persone all'interno.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana crans montana esplosione crans montana incendio crans montana le constellation strage svizzera capodanno chi sono i titolari francesi del locale di crans montana le constellation crans montana
Vedi anche
News to go
Buoni propositi di inizio anno, quali sono quelli degli italiani per il 2026
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza