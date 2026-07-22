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Crisi clima: le infrastrutture di trasporto Ue non reggono agli eventi estremi

Uno studio della Vub rivela l'inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto europee al cambiamento climatico, prevedendo rischi maggiori da ondate di calore, siccità e incendi per i trasporti.

Il ponte San Michele sul fiume Adda, che collega Paderno d'Adda a Calusco d'Adda: con la chiusura del ponte di Brivio i tempi per attraversarlo sono diventati biblici - Fotogramma/Ipa
Il ponte San Michele sul fiume Adda, che collega Paderno d'Adda a Calusco d'Adda: con la chiusura del ponte di Brivio i tempi per attraversarlo sono diventati biblici - Fotogramma/Ipa
22 luglio 2026 | 11.36
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 3 minuti

Le infrastrutture di trasporto europee non sono adeguate alle conseguenze del cambiamento climatico. E' la conclusione di uno studio pubblicato dal professor Wim Thierry della Vrije Universiteit Brussel (Vub). Strade, ferrovie, porti, aeroporti e corsi d'acqua saranno sempre più esposti a ondate di calore estreme, siccità, incendi e alluvioni nei prossimi decenni.

Questi eventi meteorologici estremi non solo possono danneggiare le infrastrutture, ma anche causare ritardi, chiusure di linee e interruzioni prolungate del trasporto merci e passeggeri. Questi problemi compromettono l'attività economica, le catene di approvvigionamento e la salute pubblica.

I modelli climatici prevedono un aumento della frequenza delle ondate di calore in futuro. Gli autori dello studio hanno stabilito che, in uno scenario coerente con le attuali politiche climatiche e prevedendo un riscaldamento globale di circa 3 gradi entro il 2100, l'esposizione delle infrastrutture di trasporto europee al calore estremo potrebbe essere fino a trenta volte maggiore entro la metà del secolo rispetto al periodo compreso tra il 1980 e il 2009.

Anche la navigazione interna è gravemente minacciata da siccità sempre più frequenti, che abbasseranno i livelli nei corsi d'acqua. "Le interruzioni alle reti stradali e ferroviarie dovute agli incendi boschivi potrebbero essere fino a 26 volte più frequenti", aggiunge Wim Thierry. "L'esposizione alle inondazioni potrebbe aumentare di otto volte a livello locale".

Secondo lo studio, le infrastrutture di trasporto e le popolazioni della regione mediterranea saranno le più colpite nei prossimi decenni. Si prevede che questa regione dovrà affrontare un forte aumento sia delle ondate di calore che degli incendi boschivi. I ricercatori stimano che il 19% delle reti di trasporto europee potrebbe essere esposto agli incendi boschivi entro il 2050.

Le conseguenze di questi effetti del cambiamento climatico possono avere un impatto considerevole sull'economia, la logistica e il commercio in Europa. La Germania, ad esempio, ha subito danni economici stimati in 2,4 miliardi di euro durante la siccità del 2018, che ha portato il fiume Reno a un minimo storico, interrompendo così il trasporto fluviale, come rilevato dalla Vub.

Lo studio confronta diversi scenari climatici. Ad esempio, tenendo conto di proiezioni ottimistiche che includono una diminuzione delle emissioni di gas serra e un riscaldamento di circa 2 gradi Celsius entro il 2100, l'esposizione a eventi meteorologici estremi aumenta in modo significativamente inferiore rispetto a uno scenario che tiene conto delle attuali politiche climatiche.

In questo scenario, le emissioni si ridurrebbero tra il 22 e il 30% rispetto allo scenario con emissioni elevate. "I benefici della riduzione delle emissioni sono particolarmente evidenti nei settori delle ondate di calore, della siccità e degli incendi boschivi", continua Thierry. "L'eliminazione delle emissioni di gas serra, soprattutto quelle derivanti dalla combustione di combustibili fossili, ridurrà considerevolmente la futura esposizione delle infrastrutture di trasporto europee agli eventi meteorologici estremi".

"È urgente agire per preparare i sistemi di trasporto europei ai cambiamenti climatici", aggiunge Cristina Deidda, autrice principale dello studio e ricercatrice alla Vub. "Un'Europa meglio preparata e più resiliente ha bisogno di reti di trasporto adattate agli eventi meteorologici estremi".

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Tag
infrastrutture trasporti Ue Vub Wim Thierry Cristina Deidda cambiamento climatico
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