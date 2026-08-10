Crisi migratoria a Ceuta: l'Ue mobilitata per sostenere la Spagna

Il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, ha incontrato oggi le agenzie Frontex, Europol e l'Agenzia europea per l'asilo (Euaa) per discutere del supporto "attuale e futuro" che possono fornire alla Spagna in risposta alla crisi migratoria di Ceuta. Il popolare austriaco ha ribadito la disponibilità delle agenzie europee a fornire tutta l'assistenza necessaria.

"Oggi ho contattato nuovamente le nostre agenzie, Frontex, Europol e l'Agenzia europea per l'asilo, per discutere del supporto attuale e futuro alla Spagna in risposta agli eventi di Ceuta", ha dichiarato in un messaggio sui social media, ringraziandole per il loro "eccellente lavoro" e per la loro "continua disponibilità a fornire tutto il supporto necessario in futuro".

Nel frattempo, fonti Ue hanno confermato oggi a Europa Press che Bruxelles è in attesa di una richiesta formale da parte del governo spagnolo per ulteriori finanziamenti, il cui importo non è ancora stato determinato, che sta valutando di concedere in risposta alla crisi nella città autonoma, a seguito della ricezione, la scorsa settimana, di una prima valutazione dei bisogni da parte delle autorità spagnole.

La Commissione Europea ha spiegato giovedì scorso che questo sostegno potrebbe essere utilizzato per finanziare attrezzature e servizi per la gestione delle frontiere, nonché assistenza umanitaria e medica, e ha inoltre indicato la possibilità di convogliare parte del sostegno attraverso le stesse agenzie europee.