circle x black
Cerca nel sito
 

Crisi riciclo plastica, Campanella: “-1 milione di tonnellate in 3 anni”, FEAD chiede priorità al riciclato europeo

06 febbraio 2026 | 18.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paolo Campanella, segretario generale di FEAD, lancia l’allarme sulla crisi del riciclo della plastica in Europa: in tre anni sarebbe andata persa una capacità di 1 milione di tonnellate, paragonabile a quella degli impianti francesi. Per invertire la rotta, chiede alla Commissione UE che i target di contenuto riciclato siano raggiunti con materiale riciclato prodotto in Europa, per rafforzare la filiera interna e ridurre la dipendenza da import a basso costo etichettati come “riciclati” ma con tracciabilità e processi poco chiari. L’obiettivo: un segnale netto che dia certezze alle imprese e incentivi investimenti di lungo periodo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza