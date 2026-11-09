Cyberattacchi Iran: l'Ue prepara una risposta ferma lunedì

I ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno "lunedì" prossimo a Bruxelles dei cyberattacchi che hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione e congelazione di numerosi esercizi commerciali in mezza Europa, attribuiti oggi all'Iran. Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Unione Kaja Kallas, a Parigi a margine del G7 Esteri, preannunciando una risposta "ferma" dell'Unione.

"Abbiamo appena appreso - risponde - che l'episodio è stato attribuito all'Iran; finora non ne conoscevamo l'attribuzione. Lunedì prossimo si terrà il Consiglio Affari Esteri, occasione in cui avremo modo di discutere della questione: dato che questi incidenti informatici si stanno verificando in Europa, qualora venissero attribuiti a qualcuno, anche la nostra risposta dovrà essere ferma".