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Cyberattacchi Iran: l'Ue prepara una risposta ferma lunedì

Lo promette l'Alta Rappresentante Kallas a Parigi

Frigo vengono svuotati all'Ica Qvantum di Sjoebo, in Svezia, dopo un attacco informatico che ha portato la temperatura a 50 gradi - Fotogramma/Ipa
Frigo vengono svuotati all'Ica Qvantum di Sjoebo, in Svezia, dopo un attacco informatico che ha portato la temperatura a 50 gradi - Fotogramma/Ipa
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09 novembre 2026 | 18.12
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

I ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno "lunedì" prossimo a Bruxelles dei cyberattacchi che hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione e congelazione di numerosi esercizi commerciali in mezza Europa, attribuiti oggi all'Iran. Lo dice l'Alta Rappresentante dell'Unione Kaja Kallas, a Parigi a margine del G7 Esteri, preannunciando una risposta "ferma" dell'Unione.

"Abbiamo appena appreso - risponde - che l'episodio è stato attribuito all'Iran; finora non ne conoscevamo l'attribuzione. Lunedì prossimo si terrà il Consiglio Affari Esteri, occasione in cui avremo modo di discutere della questione: dato che questi incidenti informatici si stanno verificando in Europa, qualora venissero attribuiti a qualcuno, anche la nostra risposta dovrà essere ferma".

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