Dazi, l'Ue chiede agli Usa di rispettare gli impegni

Gli Stati Uniti d'America hanno "notificato" alla Commissione Europea l'avvio di indagini per verificare la sovracapacità produttiva e i livelli di produzione in alcuni settori manifatturieri, ma l'Ue "condivide le preoccupazioni sulla sovracapacità, le cui cause sono ben identificate e non sono nell'Unione". Lo dice il portavoce della Commissione per il Commercio Olof Gill, a Bruxelles, dopo gli annunci da Washington, dove l'Amministrazione di Donald Trump tenta di rimediare alla bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi imposti nella primavera scorsa.

Questi problemi, nota, "è meglio affrontarli mediante la cooperazione". La Commissione Europea "continuerà ad assicurare che gli interessi dell'Ue vengano pienamente protetti" e "ci aspettiamo che gli Usa rispettino gli impegni" che hanno preso nell'accordo di Turnberry dello scorso luglio, conclude, notando che la Commissione reagirà in modo "proporzionato" ad eventuali misure decise dagli Usa.