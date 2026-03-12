circle x black
Cerca nel sito
 

Dazi, l'Ue chiede agli Usa di rispettare gli impegni

Il portavoce al Commercio dopo l'annuncio di indagini da Washington, 'la sovracapacità non viene da noi, proteggeremo i nostri interessi'

Il presidente degli Usa Donald Trump
Il presidente degli Usa Donald Trump
12 marzo 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti d'America hanno "notificato" alla Commissione Europea l'avvio di indagini per verificare la sovracapacità produttiva e i livelli di produzione in alcuni settori manifatturieri, ma l'Ue "condivide le preoccupazioni sulla sovracapacità, le cui cause sono ben identificate e non sono nell'Unione". Lo dice il portavoce della Commissione per il Commercio Olof Gill, a Bruxelles, dopo gli annunci da Washington, dove l'Amministrazione di Donald Trump tenta di rimediare alla bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi imposti nella primavera scorsa.

Questi problemi, nota, "è meglio affrontarli mediante la cooperazione". La Commissione Europea "continuerà ad assicurare che gli interessi dell'Ue vengano pienamente protetti" e "ci aspettiamo che gli Usa rispettino gli impegni" che hanno preso nell'accordo di Turnberry dello scorso luglio, conclude, notando che la Commissione reagirà in modo "proporzionato" ad eventuali misure decise dagli Usa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Dazi Usa Ue sovracapacità produttiva
Vedi anche
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza