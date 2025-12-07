circle x black
Dazi, Macron avverte la Cina: "Pronti a tariffe europee"

Il presidente francese alza la voce con Pechino e minaccia dazi "nel prossimo futuro" se la Cina non prenderà provvedimenti per ridurre il deficit commerciale con l'Ue

Emmanuel Macron (Afp)
07 dicembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Emmanuel Macron alza la voce con Pechino e minaccia dazi "nel prossimo futuro" se la Cina non prenderà provvedimenti per ridurre il deficit commerciale con l'Ue. "Ho detto loro che se non reagiranno noi, europei, saremo costretti, nel prossimo futuro, ad adottare misure forti", come "gli Stati Uniti, come per esempio dazi sui prodotti cinesi", ha detto il presidente francese, di ritorno da una visita nel gigante asiatico, in dichiarazioni al giornale Les Echos, pur consapevole che un fronte comune europeo non è facile e che la Germania "non è ancora totalmente sulla nostra linea".

Per Macron, il Dragone "sta colpendo il cuore del modello industriale e di innovazione europeo, storicamente basato sulla macchina utensile e sull'auto". E il protezionismo dell'Amministrazione Trump aggrava la situazione, "aumenta i nostri problemi reindirizzando in modo massiccio i flussi cinesi sui nostri mercati". Secondo Macron, "oggi siamo nel mezzo ed è una questione di vita o di morte per l'industria europea".

"Non possiamo importare costantemente - ha scandito il presidente francese - Le aziende cinesi devono venire in Europa". E gli investimenti cinesi in Europa "non devono essere" concepiti "con fini di egemonia" o per innescare "dipendenze". Mentre l'Ue deve proteggersi nei settori più vulnerabili e al contempo puntare su una "politica di competitività".

