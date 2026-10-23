Deficit Ue-Cina: Sefcovic prevede record sopra 397 miliardi euro nel 2026

Il deficit commerciale dell'Ue nei confronti della Repubblica Popolare Cinese nel primo semestre del 2026 è ammontato a "quasi 197 miliardi di euro" e, "a questo ritmo, potrebbe battere il precedente record del 2022, 397 miliardi", nell'intero 2026. Lo ha detto il commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic, a Dublino in conferenza stampa al termine di una riunione informale dei ministri del Commercio dell'Ue. Per "riequilibrare" questa situazione, ha aggiunto, l'Ue lavora da un lato con un "dialogo continuo" con Pechino, che deve produrre "risultati", e, dall'altro, "affinando gli strumenti" per difendersi in ambito commerciale.