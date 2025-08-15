circle x black
Due aerei si urtano in pista a Manchester, breve stop voli

Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare e non si sono registrati feriti

15 agosto 2025 | 11.50
Redazione Adnkronos
Due aerei della compagnia EasyJet, diretti rispettivamente a Parigi e Gibilterra, si sono urtati questa mattina all'aeroporto di Manchester, toccandosi le ali mentre si preparavano al decollo. L'incidente, sottolinea il Guardian, è avvenuto intorno alle 6.30.

Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare e non si sono registrati feriti. "Abbiamo sospeso brevemente le operazioni", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto di Manchester, precisando che le attività dello scalo "sono riprese dopo pochi minuti".

