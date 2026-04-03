circle x black
Cerca nel sito
 

India, elefante dipinto di rosa muore 5 mesi dopo: gogna social per la fotografa russa

Julia Buruleva ha realizzato uno shooting a Jaipur lo scorso novembre

Dettaglio elefante - Ipa
Dettaglio elefante - Ipa
03 aprile 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Forte indignazione in India per la morte dell’elefante , una femmina di 65 anni recentemente 'protagonista' in un servizio fotografico della fotografa russa Julia Buruleva, durante il quale l’animale era stato interamente dipinto di rosa. Le autorità forestali hanno avviato un’indagine per verificare il rispetto delle norme sul benessere animale durante lo shooting, realizzato a Jaipur, nello Stato del Rajasthan. L’elefante è deceduto a febbraio e, secondo il proprietario Shadik Khan e la stessa fotografa, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali legate all’età.

CTA

Buruleva ha respinto le accuse di attivisti e utenti sui social, sostenendo che "non è stato arrecato alcun danno all’elefante in nessun momento" e precisando che "è stata utilizzata una vernice naturale, non tossica, applicata per un periodo molto breve e facilmente lavabile". La fotografa ha aggiunto che "l’intera sessione è stata breve e svolta sotto la supervisione del custode dell’animale" e che Chanchal appariva "calma, rilassata e reattiva". Il progetto, realizzato lo scorso novembre, mirava - secondo l’artista - a "riflettere realtà già presenti nel contesto culturale locale", dove gli elefanti vengono talvolta decorati in occasioni tradizionali.

Le immagini, che ritraggono una modella dipinta di rosa sulla schiena dell'elefante dello stesso colore, hanno però scatenato l'indignazione social. "Questa non è arte, è puro abuso animale", si legge in uno dei commenti più condivisi, mentre un altro utente ha scritto: "La libertà creativa non giustifica un’espressione irresponsabile". La vicenda ha avuto anche conseguenze personali per Buruleva, che ha denunciato di aver ricevuto "odio, minacce e perfino auguri di morte" rivolti a lei e ai suoi collaboratori. Intanto, le organizzazioni per la tutela degli animali chiedono regole più severe sull’uso degli elefanti in cattività, mentre l’inchiesta delle autorità dovrà chiarire eventuali responsabilità.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elefante dipinto di rosa Julia Buruleva jaipur elefante dipinto elefante rosa
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza