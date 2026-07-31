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Elon Musk e la crisi migratoria di Ceuta: "E' un'invasione, Spagna sarà distrutta"

Il magnate su X: "Sono tutti uomini in età di leva militare, significa che è un'invasione"

Elon Musk
Elon Musk
31 luglio 2026 | 08.33
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

La crisi migratoria di Ceuta, territorio della Spagna in Africa, per Elon Musk è una nuova versione di World War Z, la guerra degli zombie al centro del film interpretato da Brad Pitt nel 2013. "La situazione è folle, sembra World War Z", scrive su X il magnate rilanciando i video che documentano l'ingresso di migliaia di persone dal Marocco. "Sono tutti uomini in età di leva militare, significa che è un'invasione. Svegliatevi prima che sia troppo tardi", aggiunge Musk, da sempre critico nei confronti delle politiche migratorie dell'Europa.

"L'intero bilancio della Spagna verrà distrutto dai migranti illegali. È matematica elementare: se la Spagna offre ai migranti un sostegno gratis superiore al 90% del tenore di vita della Terra, crea un meccanismo forzato affinché il 90% della Terra si trasferisca in Spagna, circa 7 miliardi di persone!", aggiunge.

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elon musk ceuta migranti
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