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Elon Musk ha lasciato Shivon Zillis, madre di quattro figli: "Rottura senza preavviso"

La donna ha scritto una lunga lettera su X in cui mostra anche gli ultimi messaggi con il miliardario

Elon Musk - Ipa/Fotogramma
Elon Musk - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 12.50
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

"Elon Musk mi ha lasciata senza preavviso". Inizia così il lungo sfogo, affidato a X, proprio il social network di proprietà del miliardario sudafricano, di Shivon Zillis, la manager di Neuralink e ormai ex compagna di Musk, nonché madre di quattro figli del fondatore di Tesla e SpaceX: "È difficile passare dall’essere innamorati al lasciar andare in una settimana senza preavviso, ma a volte è proprio così".

"Mi sento felice di aver potuto mostrare a Elon come ci si sente a essere profondamente compresi, accuditi e amati in modo pacifico con stabilità e dolcezza. Vista la natura tumultuosa della sua infanzia, l’anima spesso tormentata e quanto duramente lotta per l’umanità, volevo che provasse la forma più profonda e stabile di amore che questo mondo possa offrire. Il mio cuore è pieno sapendo di esserci riuscita, e spero che lasci un effetto positivo duraturo", ha scritto Zillis nella sua lettera condivisa con i propri follower, a cui ha allegato alcuni messaggi, probabilmente gli ultimi, con Musk.

"Siamo sempre stati il suo spazio sicuro. Un luogo in cui tutti noi eravamo felicissimi di vederlo e che era sempre pieno di felicità e amore, non di guerra, in contrasto con la sua esistenza altrimenti militante (una pausa necessaria dal campo di battaglia dove poteva ricaricare cuore e anima prima di tornare là fuori)", ha continuato la donna, "adoravo essere quel luogo di equilibrio fatto di sicurezza, senso di calma e amore — e mi deliziavo nel riportare un sorriso sul suo viso quando era giù. Mi mancherà tantissimo".

"L’ho amato più della vita stessa e lui mi ha insegnato cento vite di conoscenza e ha fatto traboccare la mia coppa di significato vitale, quindi c’è molta perdita, ma per fortuna abbiamo creato quattro bellissimi piccoli amori della mia vita", ha scritto riferendosi ai figli e allegando quattro cuori, "Sono così immensamente grata per i nostri figli e rendono ogni singolo giorno il migliore della mia vita! Spero e prego che lui e io possiamo essere grandi amici e co-genitori". "Sto soffrendo, ma tengo profondamente a E e tiferò sempre per la sua felicità. Buon viaggio, Elon, il mondo è fortunato ad averti", ha concluso Zillis.

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elon musk shivon zillis elon musk shivon zillis rottura musk zillis
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