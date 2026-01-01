circle x black
Cerca nel sito
 

Strage Crans-Montana, l'inizio dell'incendio in un video

Nel rogo hanno perso la vita oltre 40 persone, tutte giovanissime

L'inizion dell'incendio a Le Constellation
L'inizion dell'incendio a Le Constellation
01 gennaio 2026 | 23.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un video pubblicato sui social e proposto da Quarto Grado documenta quelle che sembrano le fasi iniziali dell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nel rogo hanno perso la vita oltre 40 persone, tutte giovanissime, in una tragedia che rischia di produrre un bilancio ancor più drammatico. Il video mostra la fase iniziale dell'incendio che pare partire dal soffitto del locale probabilmente appiccato dalle candeline scintillanti sulle bottiglie di champagne: il fuoco si alimenta grazie al materiale fonoassorbente mentre una persona cerca di neutralizzare le fiamme con un giaccone.

Nel locale, a giudicare dal video, non sembra esserci la percezione della reale gravità della situazione. C'è qualcuno che si allontana, ma molti ragazzi si fermano a riprendere la scena con i telefoni cellulari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Strage Crans Montana incendio svizzera incendio svizzera oggi incendio crans montana esplosione crans montana incendio Le Constellation Le Constellation
Vedi anche
Dazi, Pechino minaccia l'export dei formaggi italiani
News to go
Tutte le feste e i ponti del 2026
Mattarella e il discorso di fine anno, le immagini del backstage dal Quirinale - Video
News to go
Addio ai timbri sul passaporto
News to go
Madonna di Campiglio, skipass contingentati fino al 5 gennaio
News to go
Capodanno, il cenone vale 439 milioni
News to go
Fuochi d'artificio e botti, l'appello della comunità scientifica: "Sono un vero stress per cani e gatti"
Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio - Video
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza