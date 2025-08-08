Expo Osaka, l'Esquire Japan incorona il Padiglione Italia

Il Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka primo tra quelli "di alta cultura più stimolanti". E' il commento dell'edizione giapponese della rivista americana di moda Esquire, secondo cui il Padiglione Italia offre "un'esperienza sensoriale e artistica a tutto tondo", in cui architettura, arte, gastronomia e musica si fondono armoniosamente, al punto che "anche la fila diventa quasi parte integrante dell'esperienza".

L'allestimento ripropone in chiave contemporanea la 'città ideale' del Rinascimento, ospitando capolavori di Caravaggio e Michelangelo, i manoscritti di Leonardo da Vinci, l'Atlante Farnese, insieme a opere contemporanee e alla struttura del leggendario biplano di Arturo Ferrarin, protagonista nel 1920 del volo Roma-Tokyo, insieme ad alta tecnologia dedicata a aerospazio, infrastrutture e subacquea. Un percorso che il giornale definisce "un vero e proprio spettacolo delle leggende dell'arte e della scienza che l'Italia vanta".

"Siamo molto lieti di questo ulteriore riconoscimento, stavolta da parte di Esquire, una testata conosciuta in tutto il mondo e da sempre attenta alle evoluzioni della moda, del costume e della società - le parole di Mario Vattani, commissario generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka - Noi siamo qui con una missione precisa: aggiornare l'immagine dell'Italia in Giappone e in Asia, collegando, come ha sottolineato la rivista, l'arte del passato alle innovazioni tecnologiche che ci permettono di proporre la nostra visione di una società del futuro".

Come ricorda Esquire, il progetto architettonico è firmato da Mario Cucinella Architects (Mca), che ha immaginato "una nuova idea di società e di città: un organismo vivente in cui le relazioni fra uomo, arte, ambiente e storia possano materializzarsi". Ma l'arte e l'alta tecnologia non sono le uniche protagoniste. La rivista cita anche il ristorante di Eataly all'interno del Padiglione, "dove gustare la cucina locale in un ristorante con terrazza" e "un autentico 'menu completo all'italiana' capace di appagare tutti i sensi".

Infine, il giornale dedica una menzione al Virtual Expo del Padiglione, realizzato da Almaviva ed EY in collaborazione con il commissariato per l'Italia a Expo 2025 Osaka, che permette di vivere un'esperienza digitale immersiva anche a distanza.