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Falcone (Fi): "Ue ripensi il piano casa, difendiamo i proprietari"

L'eurodeputato chiede di rivedere l'Affordable Housing Act, difendendo i proprietari e la loro "libertà" contro nuove imposizioni.

L'eurodeputato di Fi Marco Falcone - Fotogramma/Ipa
L'eurodeputato di Fi Marco Falcone - Fotogramma/Ipa
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10 novembre 2026 | 16.58
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

"L’Europa ha il dovere di favorire l’accesso a un’abitazione, rispettando però la libertà dei proprietari. Siamo convinti che la casa sia un’esigenza sociale, non un terreno per nuove imposizioni ideologiche da Bruxelles". Lo dichiara l’eurodeputato Marco Falcone, vicecapo delegazione di Forza Italia nel gruppo Ppe e componente della Commissione speciale Hous, in una nota, in occasione di un convegno promosso al Parlamento Europeo insieme a Confedilizia.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato uno studio della Luiss School of Government, che analizza il potenziale impatto dell’Affordable Housing Act proposto dal commissario Dan Jorgensen".

Tra le evidenze dello studio, spiega l'eurodeputato azzurro, "il peso assolutamente marginale degli affitti brevi, pari all’1,2% degli alloggi disponibili nell’Unione, a fronte di una quota di immobili inutilizzati che raggiunge il 20%.

"L’Affordable Housing Act, così come presentato dal commissario Jorgensen, è lontano dalle priorità indicate dal Parlamento Europeo, nel nostro lavoro in Commissione Hous, ma anche da quelle della vita quotidiana degli europei. Per questo come Forza Italia e gruppo Ppe stiamo chiedendo che venga ripensato radicalmente", afferma Falcone.

"I dati che presentiamo oggi con Confedilizia - prosegue Falcone - ci invitano tutti a guardare alla crisi abitativa con maggiore attenzione. La risposta passa dall’aumento dell’offerta di alloggi accessibili e, quindi, dal sostegno a investimenti pubblici e privati, alla rigenerazione del patrimonio esistente, anche mediante incentivi fiscali".

"La proposta di Jorgensen, invece, rischia di limitare le libertà dei proprietari e introdurre nuovi vincoli sul mercato degli affitti che possono aggravare le cose», conclude Falcone.

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