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"Allarme possibile dirottamento", volo Ryanair parte e torna indietro: cos'è successo

L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre

Volo Ryanair - IPA
Volo Ryanair - IPA
24 settembre 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un volo Ryanair diretto a Dublino è tornato indietro verso Porto dopo che - come riferito dal Mirror - il pilota avrebbe trasmesso un codice squawk 7500, il codice internazionale associato a un possibile dirottamento o un'interferenza/intrusione nella cabina di pilotaggio. Cos'è successo? Come spiegato dal tabloid britannico, una donna di 48 anni avrebbe consegnato a un assistente di volo dei "fogli di carta" poco dopo il decollo, martedì 22 settembre alle 22:25, affermando di essere stata "seguita da tre persone", e avrebbe poi chiesto all’assistente di volo di consegnare al pilota i documenti.

Volo Ryanair torna indietro, cos'è successo

Un portavoce di Ryanair ha dichiarato al Mirror che il volo è tornato a Porto poco dopo il decollo "a causa della falsa segnalazione". Ha aggiunto inoltre che l’incidente è stato "risolto rapidamente" e che il volo è poi ripartito alla volta di Dublino. L'aereo è decollato nuovamente poco prima dell'1:30 di mercoledì mattina ed è atterrato nella capitale irlandese intorno alle 3:15, con due ore e mezza di ritardo rispetto all'orario previsto.

Risolto 'l'imprevisto', resta ora un 'mistero' sulla donna che ha lanciato l'allarme. Il quotidiano portoghese Correio da Manha ha riferito che è tornata a bordo dell’aereo dopo essere stata identificata dalle autorità, "senza che la polizia verificasse le sue accuse", mentre altri organi di stampa portoghesi hanno riferito che la passeggera è stata scortata fuori dall’aeroporto dalla polizia.

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Ryanair volo Ryanair allarme dirottamento Dublino Porto
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