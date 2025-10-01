"Ci stiamo mettendo in posizione, abbiamo visto che l'esercito israeliano sta arrivando". E' il video con cui Benedetta Scuderi, europarlamentare di Verdi e Sinistra, da una delle barche della Flotilla dirette verso Gaza lancia l'allarme nel corso della notte. L'eurodeputata fa riferimento all'arrivo dell'''esercito israeliano". Le barche, nel corso della notte, hanno continuano a navigare verso Gaza arrivando in quella che viene considerata zona ad alto rischio. Altri attivisti hanno denunciato la presenza di navi non identificate e hanno affermato che le trasmissioni radio sono state disturbate.