Flotilla, l'allarme di Scuderi: "Israele sta arrivando" - Video

Il messaggio dell'europarlamentare che si trova a bordo di una delle barche

01 ottobre 2025 | 09.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci stiamo mettendo in posizione, abbiamo visto che l'esercito israeliano sta arrivando". E' il video con cui Benedetta Scuderi, europarlamentare di Verdi e Sinistra, da una delle barche della Flotilla dirette verso Gaza lancia l'allarme nel corso della notte. L'eurodeputata fa riferimento all'arrivo dell'''esercito israeliano". Le barche, nel corso della notte, hanno continuano a navigare verso Gaza arrivando in quella che viene considerata zona ad alto rischio. Altri attivisti hanno denunciato la presenza di navi non identificate e hanno affermato che le trasmissioni radio sono state disturbate.

