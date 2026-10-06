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Trump: "Islam si vuole prendere la Francia, proteste non riguardano scuola"

Il presidente degli Stati Uniti si esprime sulle proteste degli studenti

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
06 ottobre 2026 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quello che sta accadendo in Francia "non è altro" che il risultato di "una migrazione di massa fuori controllo". Donald Trump si esprime così, con un post su Truth, commentando le proteste studentesche che in queste ore stanno infiammando nuovamente la Francia. "Non si tratta delle scuole, si tratta dell'Islam che vuole prendere il controllo di un Paese che un tempo era grande", scrive il presidente degli Stati Uniti.

Le parole di Trump prevedibilmente provocano la reazione di Parigi. "Tutti i nostri rivali, avversari e partner cercano di raccontare" le proteste in Francia "a modo loro", dice il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot. "Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro", aggiunge Barrot nelle dichiarazioni riportate da Bfmtv.

"Bisogna avvertire Trump che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa delle cause delle violenze in Francia", affermao in un post su 'X' è il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. "Come abbiamo verificato oggi a Parigi e in diverse città di Francia, è una polizia che non risponde più a nessuno a provocare, aggredire, ferire e mutilare i giovani manifestanti e i sindacalisti venuti a proteggerli", sottolinea il leader del partito della sinistra radicale.

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francia proteste scuola
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