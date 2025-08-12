circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, c'è un candidato governatore: è l'uomo d'affari Samir Halilah

L'imprenditore palestinese: "Sul mio nome via libera di Hamas"

Khan Yunis (Afp)
Khan Yunis (Afp)
12 agosto 2025 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' quello di Samir Halilah, imprenditore palestinese, il nome che gira per il futuro di Gaza. Negli ultimi mesi, scrive il sito di notizie israeliano Ynet, è andato avanti un lavoro dietro le quinte per la nomina di un "governatore" per la Striscia, dove la situazione umanitaria peggiora di giorno in giorno dall'avvio delle operazioni militari israeliane contro Hamas e altri gruppi a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Secondo lo stesso Halilah, intervistato dall'agenzia palestinese Ma'an vicina alle autorità di Ramallah, sul suo nome ci sarebbe anche il via libera di Hamas.

Ynet cita fonti coinvolte e anche "documenti presentati al Dipartimento di Giustizia" secondo cui si tratterebbe di un tentativo di portare nella Striscia - che nel 2007 finì in mano ad Hamas - qualcuno che operi sotto gli auspici della Lega Araba, che venga accettato sia da Israele che dagli Usa e consenta una transizione al dopoguerra.

Nell'intervista a Ma'an Halilah ha affermato che la proposta di nominarlo governatore, "discussa all'interno della leadership palestinese, è sul tavolo da un anno e mezzo", e soprattutto "è stata accettata da Hamas".

L'agenzia riferisce di aver avuto, oltre alla notizia della proposta di un candidato governatore, anche "i dettagli di un accordo in fase di definizione, che include la cessazione delle ostilità, il ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia di Gaza". Ma'an sostiene che l’accordo prevede anche "l'ingresso di forze arabe sotto la supervisione americana e la nomina di un governatore palestinese incaricato di gestire gli affari civili, garantire la sicurezza e supervisionare il processo di ricostruzione". Sarebbe Halilah.

"La proposta - ha detto lui stesso all'agenzia - prevede che l'amministrazione di Gaza sia sotto la supervisione del Comitato della Lega Araba, che comprende sei membri ed è composto da Egitto, Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Anp e Qatar, per gestire gli affari civili a Gaza e garantirne la sicurezza".

Halilah è un uomo d'affari palestinese che ha ricoperto l'incarico di Segretario generale del terzo governo Anp (2005-2006) di Ahmed Qurei, morto lo scorso anno. E' stato anche presidente del Consiglio di amministrazione della Palestine Securities Exchange fino allo scorso marzo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
israele gaza israele hamas gaza oggi gaza ultime notizie samir halilah samir halilah chi è
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza