Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli aiuti

Le misure erano state annunciate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi morti detenuti nella Striscia. In serata invece la consegna di altri 4 corpi

Aiuti umanitari per Gaza - (Afp)
15 ottobre 2025 | 07.27
Redazione Adnkronos
Israele avrebbe annullato le sanzioni previste contro Gaza mentre Hamas accelera la restituzione dei corpi degli ostaggi morti. Secondo quanto si legge sul Times of Israele, il governo avrebbe deciso di azzerare le sanzioni previste per oggi, che includevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l'Egitto.

La consegna di altri quattro corpi

Le misure erano state annunciate martedì dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi morti detenuti nella Striscia dai terroristi palestinesi. Secondo l'emittente pubblica Kan, Israele avrebbe annullato le misure poiché Hamas ha restituito nella serata di ieri quelli che sostiene essere i corpi di altri quattro ostaggi. I corpi sono stati portati in un istituto di medicina legale, dove il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni. Hamas non ha reso noti i nomi di questi quattro ostaggi.

Inoltre, Hamas ha informato i mediatori che consegnerà altri quattro corpi di ostaggi deceduti in Israele nel corso della giornata di oggi, secondo quanto riferito al Times of Israel da un diplomatico mediorientale e da una seconda fonte informata sulla questione. Pertanto, secondo Kan, il valico di Rafah riaprirà oggi e gli aiuti umanitari potranno entrare a Gaza senza restrizioni, come previsto.

Il monito di Trump ad Hamas su ostaggi e disarmo

Prima della consegna degli quattro corpi da parte di Hamas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva per lanciato un avvertimento: "Tutti i venti ostaggi sono tornati, un grande peso è stato sollevato, ma il lavoro non è finito", ha scritto il tycoon su Truth Social, sottolineando che tutti i resti degli ostaggi morti "non sono stati restituiti come promesso". "La fase due inizia proprio ora", le parole del presidente americano, che ha poi ammonito Hamas sul disarmo.

gaza israele israele hamas gaza aiuti umanitari rafah hamas consegna corpi
