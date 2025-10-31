circle x black
Gaza, media: Usa offrono ad Hamas passaggio sicuro per uscire da zone controllate

Secondo quanto riportato da Axios, la proposta è stata presentata dai mediatori egiziani e qatarioti: l'offerta per uscire dalle zone controllate da Israele, obiettivo stabilizzare la tregua

Miliziani di Hamas a Gaza City - Afp
31 ottobre 2025 | 07.47
Redazione Adnkronos
Gli Stati Uniti avrebbero offerto ai membri di Hamas un passaggio sicuro dalle zone della Striscia di Gaza controllate da Israele a quelle sotto il controllo dell'organizzazione. A rivelarlo è Axios citando fonti israeliane e americane, secondo le quali l'obiettivo della proposta, presentata dai mediatori egiziani e qatarioti, è stato quello di stabilizzare il cessate il fuoco prevenendo scontri tra Hamas e le Idf. In ogni caso un alto funzionario dell'Idf ha dichiarato che nessun agente di Hamas ha effettivamente oltrepassato la cosiddetta "linea gialla".

Un funzionario americano ha inoltre riferito ad Axios che mercoledì gli Stati Uniti hanno informato Hamas, tramite Egitto e Qatar, che tutti gli uomini armati che si trovavano nell'area a est della "linea gialla" avrebbero dovuto abbandonarla entro 24 ore. In caso contrario, Israele avrebbe potuto attaccare obiettivi di Hamas oltre la linea. Secondo la fonte, anche Egitto e Qatar hanno dato la loro approvazione a questa decisione.

