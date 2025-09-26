circle x black
Cerca nel sito
 

Gaza, Trump e il piano di pace in 21 punti: cosa prevede

Il presidente Usa: "Vicini a un accordo". Secondo la Cnn, il piano prevede il rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dall'accordo in cambio di un ritiro graduale delle truppe israeliane dall'enclave palestinese

Tank israeliani - (Afp)
Tank israeliani - (Afp)
27 settembre 2025 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe vicino un accordo che metta fine alla guerra in corso nella Striscia di Gaza e che possa permettere la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave palestinese. "Penso che potremmo raggiungere un accordo che porrà fine alla guerra a Gaza e riporterà a casa gli ostaggi", ha affermato mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu teneva il suo discorso all'Assemblea generale dell'Onu promettendo di continuare la guerra fino alla distruzione di Hamas.

Il piano di pace in 21 punti

Secondo la Cnn Trump avrebbe condiviso all'inizio della settimana, con i leader arabi, un piano di pace per Gaza in 21 punti, che prevede il rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dall'accordo in cambio di un ritiro graduale delle truppe israeliane dall'enclave palestinese. L'emittente televisiva cita una fonte a conoscenza della proposta condivisa dall'amministrazione Trump. Non è chiaro se la proposta sia stata presentata a Hamas.

I leader arabi sarebbero favorevoli alla proposta del presidente Usa, anche se non la ritengono perfetta, ma vogliono vedere la fine del conflitto il più rapidamente possibile, ha affermato la fonte della Cnn.

Nel dettaglio, la fonte ha spiegato alla Cnn che nel piano non è prevista una tempistica per il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza. Tra le clausole, viene espressamente affermato che Israele non attaccherà più il Qatar e si chiarisce che non è possibile uno sfollamento forzato da Gaza. Viene previsto che Hamas non abbia alcun ruolo futuro nella governance di Gaza.

Il piano prevede due livelli di governance ad interim: un organismo internazionale e un comitato palestinese. Non esiste una tempistica per il passaggio graduale della leadership all'Autorità Nazionale Palestinese da parte di un governo ad interim. La proposta fa riferimento al ruolo delle Nazioni Unite nel fornire supporto umanitario e non fa alcun riferimento alla controversa Gaza Humanitarian Foundation. Non si fa rifermento al fatto che gli Stati Uniti sostengano uno Stato palestinese, ma riconosce che questa è un'aspirazione dei palestinesi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
israele gaza israele usa gaza trump piano pace trump netanyahu
Vedi anche
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza