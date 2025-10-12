circle x black
Gaza, tv Israele: "Mr Fafo ucciso in scontri nella Striscia"

L'emittente Kann annuncia la morte di Saleh al-Jafrawi

Saleh al-Jafrawi
Saleh al-Jafrawi
12 ottobre 2025 | 20.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mr Fafo è stato ucciso a Gaza". La tv israeliana Kann rilancia la notizia diffusa inizialmente su diversi canali Telegram. Saleh al-Jafrawi, definito dall'emittente la 'stella web di Gaza', sarebbe stato ucciso dai clan che si oppongono ad Hamas nella Striscia. Dall'ottobre 2023, al-Jafrawi è diventato una figura sempre più nota sui social. La sua presenza in numerosi video, spesso nelle vesti di giornalista con la pettorina 'press', è stata accostata alla propaganda di Hamas. Sui social, profili filo-israeliani hanno evidenziato la presenza di al-Jafrawi in molti video in cui l'uomo avrebbe 'interpretato' ruoli diversi - dal medico al donatore di sangue - apparendo anche in condizioni critiche.

