Gb, non funziona la monarchia 'snella': il duca di Edimburgo in soccorso della Corona

E' il fratello più piccolo di Carlo III, l'enfant gatè di queen Elizabeth. Avrebbe voluto fare l'attore, il nuovo duca di Edimburgo e conte di Wessex, dedicarsi al cinema o al teatro, alle produzioni per il grande schermo, attività del resto che ha già esercitato ma senza grande successo. Sempre in ombra, sempre un passo indietro rispetto ai fratelli più grandi, non solo l'attuale sovrano, ma anche la sorella, principessa Anna, oggi splendida settantatreenne.

Carlo III aveva deciso di snellire la monarchia inglese escludendo dagli agi e dai privilegi i reali cugini e la loro discendenza, ma anche il principe Andrew dopo il caso Epstein, in cui è stato coinvolto, anche se lui continua a proclamarsi 'non colpevole'. Saggia idea, per altro non condivisa dalla sorella Anna, se il destino non si fosse accanito contro i Windsor -Mountbatten. Harry e Meghan fuori gioco dopo la decisione di lasciare il Regno Unito e stabilirsi definitivamente con i figli Archie e Libeth Diana a Montecito in California, Carlo III malato di cancro, la principessa del Galles anche lei, al momento, fuori dai radar, la regina Camilla spesso assente anche per l'età, pronta a ricaricare le pile fuori da Buckingham Palace. A parte il principe William costretto a dividersi tra la famiglia e i doveri istituzionali rimangono pochi rappresentanti di quella che il vecchio duca di Edimburgo aveva definito la 'ditta'.

Il principe Edoardo, che ha ereditato il titolo di duca di Edimburgo per espresso volere del nonno, sarà dunque di supporto in queste ore delicatissime per il Regno Unito al fratello maggiore. In realtà, da oltre 20 anni Edoardo e Sophia, insigniti duchi di Wessex, genitori felici di due adolescenti, lady Louise e James visconte Severn, sono al servizio della Corona. Inseparabili, presenziano ogni anno almeno un centinaio tra eventi e incontri. Recentemente la duchessa di Edimburgo era accanto alle forze armate inglesi ai Campionati degli Sport Invernali nelle Alpi, mentre il suo augusto sposo aveva indossato un grembiule pronto a servire i pasti ai pazienti in uno ospedale di Londra. Dio salvi Carlo III, ma oggi anche il duca e la duchessa di Edimburgo.