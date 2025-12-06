circle x black
Germania, Afd primo partito: il sondaggio premia l'estrema destra

Un punto di vantaggio su Cdu-Csu

06 dicembre 2025 | 17.35
Alternativa per la Germania (Afd) resta il partito tedesco con più preferenze (26%) secondo un sondaggio Insa pubblicato oggi in Germania dal quotidiano Bild ma, secondo le intenzioni di voto in caso di elezioni, perde un punto percentuale rispetto alla settimana precedente.

E di un punto percentuale è la distanza dall'Unione Cdu/Csu, ferma al 25%. Stabile anche la Spd, (15%), il partito socialdemocratico socio di coalizione dell'Unione. Perde invece un punto il Partito dei Verdi, che scende al 10% e viene superato dalla Linke (La Sinistra) - tra i protagonisti degli avvenimenti politici degli ultimi giorni, con la scelta di astenersi in sede di votazione della riforma delle pensioni per consentire al governo di incassare il passaggio del provvedimento al Bundestag - che invece guadagna un punto percentuale e sale all'11%.

Resta fermo al 4%, al di sotto del minimo necessario per entrare in parlamento, l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), mentre sale di un punto fino al 4% il Partito liberale (Fdp).

