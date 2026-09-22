Germania: Khan (AfD), 'obiettivo cambio rotta anche in Ue'

'Gli elettori vogliono un cambio di rotta, siamo pronti a guidare il Paese', dice l'eurodeputata all'Adnkronos. Merz 'affronta un problema di credibilità', cordone sanitario 'non offre risposta a preoccupazioni che hanno avvicinato elettori a noi'

"La nostra ambizione è chiara: trasformare questo consenso crescente in un cambio di rotta in Germania e, attraverso l'influenza tedesca, in Europa". Lo dichiara all'Adnkronos Mary Khan, eurodeputata dell'AfD (Esn), all'indomani delle elezioni nei Lander di Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, dove il suo partito ha rispettivamente trionfato e segnato il proprio recordo di preferenze. "Credo che questi risultati, così come le consultazioni elettorali in altri Paesi, rafforzino le argomentazioni a favore di un'Europa di nazioni sovrane: cooperazione efficace, responsabilità democratica e rispetto delle decisioni nazionali", afferma, reiterando che le priorità dell'AfD sono "frontiere esterne solide, una riduzione decisa delle migrazioni, meno burocrazia e una politica energetica che consenta all'industria europea di competere".

Dopo il recente successo in Sassonia-Anhalt, spiega Khan, i risultati rappresentano una "svolta fondamentale" per AfD, il cui sostegno si conferma forte in due Stati con tradizioni politiche molto diverse. L'eurodeputata li adduce alla voglia di "un netto cambio di rotta: controllo dell'immigrazione, energia a prezzi accessibili, comunità sicure e un governo che prenda sul serio le loro preoccupazioni. Dobbiamo rispondere a tale fiducia con la determinazione di ottenere risultati concreti. Siamo pronti ad assumerci la responsabilità di guidare la Germania", dichiara. L'AfD "è diventata una forza centrale nella politica tedesca", rileva Khan, e la strategia del "cordone sanitario" con cui i partiti tradizionali la escludevano "non offre alcuna risposta alle preoccupazioni che hanno avvicinato gli elettori al nostro movimento".

Dai numeri emerge anche la "profonda crisi di fiducia nei partiti tradizionali" che per "troppo tempo" hanno "trattato il crescente sostegno ad AfD come un problema di orientamento dell'elettorato, evitando di esaminare criticamente le proprie politiche". Nella lettura di Khan, la Cdu, partito che esprime il cancelliere Friedrich Merz, "affronta un particolare problema di credibilità. Per anni ha promesso un cambio di rotta, ma gli elettori si aspettano che tali promesse portino a risultati tangibili. Ritengo che molti abbiano perso la pazienza dinanzi al divario tra la retorica elettorale e l'azione di governo". E queste elezioni, anche se regionali, "aumentano fortemente la pressione politica sul governo federale di Merz".