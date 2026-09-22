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Germania: Reintke (Verdi), 'conservatori smettano di cooperare con l'estrema destra in Ue'

Il successo di AfD è 'profondamente preoccupante' e ha una 'forte connotazione sociale', dice all'Adnkronos la co-presidente dei Verdi al Pe. 'Non ampliare la frattura mentre le persone lottano contro il caro-vita': servono 'finanziamenti sociali solidi' a livello Ue, profondi tagli al bilancio 'vanno nella direzione sbagliata'

- © European Union 2026 - Source : EP
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22 settembre 2026 | 15.40
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

"A livello europeo, i conservatori devono interrompere immediatamente la loro cooperazione con l'estrema destra, che serve solo a normalizzare le forze antidemocratiche". Lo dichiara all'Adnkronos Terry Reintke, eurodeputata tedesca dei Verdi e co-presidente dell'analogo gruppo (Greens/Efa) al Parlamento europeo, all'indomani delle elezioni regionali tedesche nell'est del Paese caratterizzate dal successo dell'estrema destra dell'AfD.

Per Reintke si tratta di un risultato "profondamente preoccupante. Dobbiamo ricostruire la fiducia tra i cittadini e rafforzare il centro democratico, la politica deve dare risposte concrete per il bene delle persone. Noi Verdi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità", aggiunge. Secondo la leader dei Verdi, la "crisi" che si è aperta con il successo dell'estrema destra "ha una forte connotazione sociale: non dobbiamo ampliare la frattura sociale in un momento in cui così tante persone stanno già lottando contro il rincaro del costo della vita".

L'esito delle elezioni nei Lander di Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore invia "un chiaro avvertimento a Bruxelles", continua l'europarlamentare: "l'Europa ha bisogno di solidi finanziamenti sociali per investire nella resilienza e nella competitività europee". Dunque, dei pesanti tagli al prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue per il settennato 2028-2034, "rappresenterebbero esattamente la direzione sbagliata", chiosa, riferendosi alla posizione mantenuta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz.

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Terry Reintke Germania Verdi Ue Pe AfD Qfp bilancio
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