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Germania: Schenk (Cdu), 'anche Ue si svegli e cambi rotta politica'

L'eurodeputato all'Adnkronos: 'basta regole sempre nuove, su immigrazione persone si aspettano soluzioni efficaci'. Se i partiti democratici vogliono riconquistare fiducia serve 'dimostrare di riconoscere problemi, ascoltare e cambiare politiche inefficaci'

- © European Union 2026 - Source : EP
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22 settembre 2026 | 15.00
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 1 minuti

"Bruxelles deve finalmente svegliarsi e cambiare rotta politica". Lo dichiara all'Adnkronos Oliver Schenk, eurodeputato della Cdu (Ppe), descrivendo i risultati delle elezioni nei Lander di Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Berlino, vinte rispettivamente dall'estrema destra di AfD e dalla sinistra radicale di Die Linke, come un "chiaro segnale d'allarme" anche per l'Europa.

"Chi promette maggiore competitività non può, al contempo, gravare sulle imprese con regole sempre nuove, e anche sul fronte dell'immigrazione molte persone si aspettano a buon diritto soluzioni efficaci", osserva Schenk. Se i partiti democratici vogliono riconquistare la fiducia, aggiunge, "Berlino e Bruxelles devono dimostrare di riconoscere i problemi, di saper ascoltare e di cambiare le proprie politiche laddove è evidente che non funzionano".

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Oliver Schenk Cdu AfD Die Linke Meclemburgo Pomerania Anteriore Germania Ue Pe immigrazione regolamentazione
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