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Germania, due persone uccise in una scuola nel Brandeburgo: arrestato sospetto

Le vittime sono una studentessa di 18 anni e un uomo di 30 anni

Polizia tedesca - (Afp)
Polizia tedesca - (Afp)
27 agosto 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due persone sono state uccise in una scuola di Gosen-Neu Zittau, nel Brandeburgo, a sud-est di Berlino. Lo riferiscono i media tedeschi, secondo cui le vittime sono una studentessa di 18 anni e un uomo di 30 anni.

L'episodio è avvenuto in una scuola superiore della cittadina, dove è scattato un allarme e sono intervenute numerose forze di polizia e soccorso. La polizia ha confermato che si è verificato "un episodio di violenza" e che un uomo è stato arrestato in relazione ai fatti.

Secondo i media locali, il 30enne sarebbe stato ucciso mentre cercava di fermare l'aggressore. Le circostanze dell'accaduto e il movente sono ancora oggetto di indagine.

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Germania Brandeburgo Brandeburgo scuola Brandeburgo due morti Germania uccise due persone
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